США одобрили военный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

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Американский сенат одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также были внесены санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
США одобрили военный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ / AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования.

Уточняется, что в документе также говорится про ограничения в отношении Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Теперь проект бюджета должен утвердить президент США Дональд Трамп.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила соответствующий проект оборонного бюджета на 2021 год.

4 декабря Трамп сообщил, что заблокирует проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2021 год.

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