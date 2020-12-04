Трамп намерен наложить вето на проект оборонного бюджета США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что заблокирует проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2021 год.

«Очень грустно за нашу страну. Кажется, что сенатор Джеймс Инхоф не будет включать прекращение раздела 230 (закона об этике в сфере коммуникаций. — RT) в проект оборонного бюджета», — написал он в Twitter.

По мнению Трампа, это негативно отразится на национальной безопасности и честности выборов в США.

«Последний шанс это решить. Я применю вето», — добавил американский президент.

Как пишет The Independent, суть раздела 230 состоит в том, чтобы защитить владельцев любого «интерактивного компьютерного сервиса» от ответственности за всё, что размещено третьими лицами.

Раздел 230 был принят в 1996 году в рамках закона под названием «Закон о приличиях в области коммуникации», который был направлен главным образом на борьбу с порнографией в интернете.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что конгресс США включил расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2» в законопроект об оборонном бюджете на следующий год.