Трамп намерен наложить вето на проект оборонного бюджета США
- Reuters
«Очень грустно за нашу страну. Кажется, что сенатор Джеймс Инхоф не будет включать прекращение раздела 230 (закона об этике в сфере коммуникаций. — RT) в проект оборонного бюджета», — написал он в Twitter.
По мнению Трампа, это негативно отразится на национальной безопасности и честности выборов в США.
«Последний шанс это решить. Я применю вето», — добавил американский президент.
Как пишет The Independent, суть раздела 230 состоит в том, чтобы защитить владельцев любого «интерактивного компьютерного сервиса» от ответственности за всё, что размещено третьими лицами.
Раздел 230 был принят в 1996 году в рамках закона под названием «Закон о приличиях в области коммуникации», который был направлен главным образом на борьбу с порнографией в интернете.
Ранее агентство РИА Новости сообщало, что конгресс США включил расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2» в законопроект об оборонном бюджете на следующий год.