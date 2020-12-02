Bild: ФРГ нашла метод обхода санкций США против «Северного потока — 2»

Правительство немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг придумало способ обхода американских санкций против проекта трубопровода «Северный поток — 2», пишет газета Bild со ссылкой на источники.

План предусматривает создание «Фонда против изменения климата», который признает газопровод «Северный поток — 2» «важнейшим компонентом для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании» и будет способствовать завершению проекта.

В этих целях будет создано специализированное коммерческое предприятие, с помощью которого немецкие компании, которым могут угрожать санкции США, смогут осуществлять взаимодействие с российской стороной, не имея прямого отношения к «Северному потоку — 2».

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) подтвердило согласование укладки трубопровода «Северный поток — 2» в немецких водах на декабрь.

В середине ноября издание Bloomberg сообщало, что власти США намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства «Северного потока — 2».

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал угрозы США санкциями компаниям ФРГ, участвующим в строительстве «Северного потока — 2», недопустимыми для партнёров.