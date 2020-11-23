В ФРГ назвали вмешательством угрозы США из-за «Северного потока — 2»

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Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что угрозы США санкциями компаниям ФРГ, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток — 2», являются недопустимыми для партнёров и демонстрируют попытки вмешательства в международное право.

«Такой подход совершенно исключён среди союзников... Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право», — цитирует его газета Welt.

В Восточном комитете немецкой экономики призвали уходящую администрацию в Вашингтоне «уважать европейский суверенитет».

Ранее издание Bloomberg сообщало, что власти США намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства «Северного потока — 2».

В компании Uniper заявили о попытках США подорвать «Северный поток — 2».

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