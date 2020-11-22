В Uniper заявили о попытках США подорвать «Северный поток — 2»

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В компании Uniper заявили, что США всё ещё пытаются подорвать важный инфраструктурный проект «Северный поток — 2» , который необходим для энергетической безопасности Европы.
В Uniper заявили о попытках США подорвать «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

«Uniper c сожалением отмечает, что США всё ещё пытаются подорвать важный инфраструктурный проект «Северный поток — 2», который, по нашему мнению, необходим для энергетической безопасности Европы», — заявили в компании.

Также в компании заявили, что выполняют обязательства в качестве финансового партнёра «Северного потока — 2».

Отмечается, что Uniper находится в контакте с официальными органами по вопросу о возможных американских санкциях.

Ранее Bloomberg сообщал, что власти США намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».

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