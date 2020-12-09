Палата представителей приняла проект оборонного бюджета США на 2021 год

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Палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования представителей нижней палаты американского парламента.
Палата представителей приняла проект оборонного бюджета США на 2021 год
  • Reuters

Отмечается, что $635 млрд из более чем $740 млрд оборонного бюджета планируется выделить на нужды Пентагона, ещё около $70 млрд — на проведение операций за рубежом.

Кроме того, конгрессмены выступили за ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Теперь проект документа будет рассмотрен сенатом США, и в случае его одобрения поступит на подпись американского президента.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что заблокирует проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2021 год.

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