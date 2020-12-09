Палата представителей приняла проект оборонного бюджета США на 2021 год
- Reuters
Отмечается, что $635 млрд из более чем $740 млрд оборонного бюджета планируется выделить на нужды Пентагона, ещё около $70 млрд — на проведение операций за рубежом.
Кроме того, конгрессмены выступили за ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Теперь проект документа будет рассмотрен сенатом США, и в случае его одобрения поступит на подпись американского президента.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что заблокирует проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2021 год.