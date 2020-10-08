«Популизм и отговорки»: почему Польша заявляет о возможности остановки строительства «Северного потока — 2»

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Алексей Латышев, Алёна Медведева
Польша считает, что строительство «Северного потока — 2» ещё можно остановить. Об этом заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау. По его словам, Германии следует отказаться от энергетического проекта, потому что он якобы ведёт к расколу между европейскими странами и усиливает зависимость ЕС от России. По мнению аналитиков, Варшава — один из наиболее активных противников прокладки газопровода. Как отмечают эксперты, Польша строго следует в фарватере политики Вашингтона, который не приемлет «Северный поток — 2», поскольку продвигает на европейский рынок собственный СПГ.
«Популизм и отговорки»: почему Польша заявляет о возможности остановки строительства «Северного потока — 2»
  • Строительство газопровода «Северный поток — 2»
  • © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Глава МИД Польши Збигнев Рау в эфире «Польского радио» заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» ещё можно остановить.

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«Это вполне возможно, потому что этот проект не был завершён, но самое главное в этом — размышление на тему того, что, раз Россия в вопросах таких фундаментальных европейских ценностей, как права человека, гражданское общество, не является надёжным партнером, она также не может быть надёжным партнёром в экономическом плане», — считает дипломат.

По его словам, сейчас в Германии начались «запоздалые дебаты среди немецкой элиты» по поводу этого энергетического проекта.

«С удовлетворением следует констатировать, что в конце концов в этих дебатах могут прозвучать рациональные, полные здравого смысла аргументы, потому что позиция Польши с самого начала строительства этого газопровода однозначна», — сказал Рау.

По его словам, строительство «Северного потока — 2», с одной стороны, «вносит раскол между европейскими странами, а с другой стороны, ставит в зависимость экономику нашей части Европы от России, тем самым обеспечивая России источник финансирования столь вражеской по отношению к ЕС внешней политики».

Коснулся он и вопроса штрафа, который польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило на «Газпром» из-за строительства «Северного потока — 2». По словам Рау, возможность его выплаты российской компанией будет зависеть от решительных действий в ходе разбирательства. При этом он отметил, что Варшава обладает «обширными доказательствами» в этом деле.

  • Глава МИД Польши Збигнев Рау
  • globallookpress.com
  • © Grzegorz Michałowski

Напомним, 7 октября антимонопольное ведомство потребовало прекратить кредитные соглашения по проекту «Северный поток — 2», которые были заключены компаниями Nord Stream 2 AG, «Газпром» и европейскими инвесторами OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. В Варшаве убеждены, что участники проекта должны были предварительно получить согласие UOKiK на его реализацию.

UOKiK оштрафовало компании на суммы, равные 10% от их годового оборота. Таким образом, от «Газпрома» ведомство хочет получить 29 млрд злотых ($7,6 млрд), а от его европейских партнёров — 234 млн злотых ($61 млн).

«Газпром» заявил о несогласии с решением польского регулятора и намерен его обжаловать.

«Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства», — заявили в компании.

В «Газпроме» также отметили, что величина штрафа говорит о желании любыми средствами противодействовать строительству «Северного потока — 2».

В свою очередь, в российском МИД отметили, что решение польского регулятора «вызывает сожаление».

«Очевидно, речь идёт об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортёра, долгие годы надёжно снабжавшего природным газом европейских потребителей», — констатировала на брифинге в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Варшава против

 

Стоит отметить, что Польша активно противодействует строительству «Северного потока — 2». Власти республики многократно призывали ФРГ отказаться от этого проекта.

Так, в июне этого года в польском МИД заявили, что проект газопровода «Северный поток — 2» не должен быть реализован, так как он якобы ставит Европу в зависимость от одного поставщика — «Газпрома».

В августе премьер-министр республики Матеуш Моравецкий вновь раскритиковал «Северный поток — 2», назвав его опасным. По словам дипломата, газопровод подорвёт положение Украины как транзитной страны, что может усилить влияние Москвы на Киев.

Позиция Варшавы по «Северному потоку — 2» полностью совпадает с мнением Вашингтона, который открыто заявляет, что строительство газопровода нежелательно.

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Так, государственный секретарь США Майк Помпео назвал «Северный поток — 2» инструментом РФ для расширения зависимости Европы от поставок российских энергоносителей.

Напомним, в конце декабря 2019-го американские власти ввели санкции против компаний, участвующих в реализации проекта, из-за чего завершение строительства было сдвинуто на неопределённый срок.

В РФ действия Соединённых Штатов называют недобросовестной конкуренцией.

«Мы считаем, что подобные устремления являются не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поясним, что США в последние годы начали активно продвигать на европейский рынок собственный сжиженный природный газ (СПГ) и, как констатируют политологи, напрямую заинтересованы в том, чтобы «Северный поток — 2» не был достроен.

При этом в ФРГ претензии Соединённых Штатов неоднократно отвергали, отмечая, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект.

Дискуссия вокруг строительства газопровода разгорелась в Европе с новой силой после истории с блогером Алексеем Навальным.

В августе Навальный был экстренно доставлен в омскую больницу, после того как ему стало плохо на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Российские медики не установили наличия ядов в его организме. Через несколько дней после госпитализации Навального доставили в немецкую клинику «Шарите».

  • Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»
  • © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Власти ФРГ заявили, что, по их данным, блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок». При этом российский МИД так и не получил от Берлина адекватных ответов на свои запросы по ситуации с Навальным.

Обострением отношений РФ и ЕС воспользовалась Польша, которая активизировала нападки на «Северный поток — 2».

Так, 8 сентября польский премьер Моравецкий заявил, что случившееся с Навальным «должно стать последним звоночком для Германии». Глава польского правительства считает, что в отношении РФ должны быть введены очень серьёзные санкции.

Он также отметил, что Польша пытается усилить давление на Германию, чтобы остановить строительство газопровода.

14 сентября Моравецкий и вовсе призвал ФРГ сдать проект «Северного потока — 2» «в архив».

«Не наносит ущерба польским интересам»

По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, риторика Польши объясняется исключительно политическими соображениями.

«Польша считает, что она главный союзник США в Европе, поэтому таким образом демонстрирует свою лояльность. С экономической же точки зрения Варшаве выгоден «Северный поток — 2», поскольку благодаря ему на рынке Германии образуются излишки, что позволит Польше дёшево скупать газ», — сказал аналитик в беседе с RT.

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По его словам, США используют Польшу вопреки её интересам для того, чтобы выдавить Россию с газового рынка Европы и освободить там «место для американского СПГ».

Похожей точки зрения придерживается и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«С экономической точки зрения «Северный поток — 2» не наносит ущерба польским интересам. МИД Польши следует политическим и идеологическим установкам, которые не соотносятся с реальными интересами Варшавы как субъекта экономического процесса», — сказал аналитик в интервью RT.

Политологи называют обвинения Польши и США в увеличении зависимости ЕС от российского газа после потенциального ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» необоснованными.

«По «Северному потоку — 2» пойдёт тот же самый российский газ, который сейчас проходит через Украину. Просто появится ещё один маршрут доставки. Соответственно, этот проект не может увеличить зависимость Европы от российского газа», — указал Юшков.

По его словам, апеллирование Польши к вопросам прав человека при обсуждении «Северного потока — 2» выглядит надуманным.

«Это популизм и отговорки. На протяжении последних 50 лет поставок российского газа в Европу не было никаких претензий к гражданским правам. Даже во времена СССР. Интересно, что Польша покупает газ у Катара или нефть у Саудовской Аравии, где с правами человека дела обстоят, мягко скажем, не лучшим образом. Но им это не мешает», — рассуждает аналитик.

При этом Игорь Юшков полагает, что Польше вряд ли удастся помешать строительству «Северного потока — 2», а её решение о взыскании с «Газпрома» штрафа будет обжаловано в суде.

«Шансов у польской стороны в этом разбирательстве мало. Когда дело дойдёт до суда ЕС, эта история развалится и «Газпром» ничего выплачивать не будет», — уверен аналитик.

Что же касается возможных санкций ЕС по делу Навального, то они, скорее всего, будут иметь персональный характер и вряд ли затронут «Северный поток — 2», предположил Юшков.

Станислав Митрахович также говорит, что «Северный поток — 2», скорее всего, будет закончен, однако сроки его ввода в эксплуатацию могут быть снова сдвинуты.

«В Германии сильно ядро сторонников проекта, но есть и противники, которым история с Навальным даёт аргументы быть локально услышанными. Один из противников проекта — претендент на должность канцлера Фридрих Мерц, который ранее заявил, что российский проект должен быть заморожен на два года. Однако о полном закрытии он не говорил. Поэтому, скорее всего, «Северный поток — 2» будет закончен, но вопрос о сроках остаётся открытым», — заключил аналитик.

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