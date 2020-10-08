«Решение нарушает принципы справедливого разбирательства»: «Газпром» обжалует штраф польского регулятора в $7,6 млрд

«Газпром» намерен обжаловать решение польского регулятора UOKiK о штрафе в $7,6 млрд. В компании назвали позицию польской стороны нарушением принципов законности, соразмерности и справедливого разбирательства. Наряду с этим в «Газпроме» полагают, что величина выбранного регулятором штрафа указывает на стремление помешать реализации проекта «Северный поток — 2» любыми способами. В Кремле также выразили уверенность, что российская компания предпримет юридические контрдействия на решение о штрафе.

«Газпром» заявил о принципиальном несогласии с решением польского регулятора о штрафе в размере $7,6 млрд. Компания обжалует решение регулятора, поскольку не нарушала антимонопольное законодательство Польши, заявили в «Газпроме».

«Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства», — указали в компании.

Кроме того, «Газпром» отмечает, что величина штрафа из-за газопровода «Северный поток — 2» говорит о желании любыми средствами противодействовать проекту.

В Кремле также выразили уверенность, что «Газпром» предпримет юридические контрдействия на решение о штрафе.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал изучить информацию о штрафных санкциях с польской стороны.

«Безусловно, информация достаточно новая, и её нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что всё, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано», — сказал представитель Кремля.

Пескова спросили, как решение Польши может сказаться на российско-польских отношениях.

«Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что что-то скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению», — добавил Песков.

Здание компании «Газпром» в Москве

Reuters

© Maxim Shemetov

Напомним, 7 октября стало известно о решении польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2». Регулятор требует, чтобы эти предприятия расторгли партнёрский договор.

Как пояснил глава управления Томаш Хрустный, на «Газпром» наложен штраф в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд), на пять других компаний — общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн).

Хрустный отметил, что в течение 30 дней после получения решения участвующие в проекте фирмы должны расторгнуть договор о строительстве. Он добавил, что компании могут оспорить решение регулятора.

Напомним, «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год и протяжённостью более 1200 км, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

В Госдуме заявили об активности сил, которые представляют в Европе интересы США. Соединённые Штаты ранее неоднократно выступали против строительства «Северного потока — 2». По мнению Вашингтона, проект «угрожает энергетической независимости» Европы.

«В Европе есть те силы, которые, будучи близки к США и имея желание продолжать укреплять сотрудничество с Вашингтоном, готовы выполнять роль представителя интересов США на европейском политическом поле. И в этом смысле польские господа очень выделяются», — сказал в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат назвал решение UOKiK «вполне ожидаемым шагом».

«Вплоть до того, как газопровод будет введён в строй, попытки сорвать его строительство будут продолжаться. И даже когда он заработает, желание ограничить перекачку газа любыми способами останется», — добавил он.

Напомним, что в августе UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» в расследовании, касающемся проекта «Северный поток — 2». Сумма взыскания составила 213 млн злотых (около $57 млн).

Из заявления регулятора следовало, что претензии касались разбирательства по поводу создания консорциума, финансирующего строительство «Северного потока — 2», «без необходимого согласия президента UOKiK». Регулятор утверждает, что обратился к «Газпрому» за документами, однако компания отказалась предоставить информацию.

В заявлении UOKiK указано, что запрошенные документы касались главным образом соглашений о передаче, распределении, продаже, поставке и хранении газообразного топлива.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Польша традиционно выступала противником как первого «Северного потока», так и «Северного потока — 2».