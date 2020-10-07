Австрийская OMV изучает решение Польши по «Северному потоку — 2»

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Австрийская компания OMV изучит решение польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении проекта «Северный поток — 2».
Австрийская OMV изучает решение Польши по «Северному потоку — 2»
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

«OMV получила решение польского антимонопольного регулятора и проанализирует его более подробно», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что «OMV твёрдо убеждена, что соблюдает все применимые законы».

Ранее сообщалось, что польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2». UOKiK требует, чтобы они расторгли партнёрский договор.

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