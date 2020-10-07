Польша оштрафовала участвующие в «Северном потоке — 2» компании
- Reuters
«Мы закончили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». Расследование проводилось скрупулёзно», — приводит ТАСС слова главы управления Томаша Хрустны.
По его словам, на пять компаний «наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн).
На сам «Газпром» был наложен штраф в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд).
Хрустны отметил, что в течение 30 дней после получения решения участвующие в проекте фирмы должны расторгнуть договор о строительстве. Он добавил, что компании могут оспорить решение регулятора.
Ранее «Газпром» обжаловал штраф польского UOKiK за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».