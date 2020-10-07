Польша оштрафовала участвующие в «Северном потоке — 2» компании

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2». UOKiK требует, чтобы они расторгли партнёрский договор.

«Мы закончили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». Расследование проводилось скрупулёзно», — приводит ТАСС слова главы управления Томаша Хрустны.

По его словам, на пять компаний «наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн).

На сам «Газпром» был наложен штраф в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

Хрустны отметил, что в течение 30 дней после получения решения участвующие в проекте фирмы должны расторгнуть договор о строительстве. Он добавил, что компании могут оспорить решение регулятора.

Ранее «Газпром» обжаловал штраф польского UOKiK за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».