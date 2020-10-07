«Газпром» отреагировал на решение Польши наложить штраф на компанию

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«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского регулятора и решением о штрафе в размере $7,6 млрд, будет его обжаловать. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в российской компании.
«Газпром» отреагировал на решение Польши наложить штраф на компанию
  • РИА Новости

Как отметили в «Газпроме», компания обжалует решение польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), поскольку не нарушала антимонопольное законодательство Польши.

Кроме того, «Газпром» отмечает, что величина штрафа из-за газопровода «Северный поток — 2» говорит о желании любыми средствами противодействовать проекту.

Ранее UOKiK решило оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним европейские компаний по строительству «Северного потока — 2». 

UOKiK требует расторжения ими партнёрского договора.

Так, компании оштрафованы на $100 млн, «Газпром» — $7,6 млрд.

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