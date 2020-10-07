«Газпром» отреагировал на решение Польши наложить штраф на компанию

«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского регулятора и решением о штрафе в размере $7,6 млрд, будет его обжаловать. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в российской компании.

РИА Новости

Как отметили в «Газпроме», компания обжалует решение польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), поскольку не нарушала антимонопольное законодательство Польши. Кроме того, «Газпром» отмечает, что величина штрафа из-за газопровода «Северный поток — 2» говорит о желании любыми средствами противодействовать проекту. Ранее UOKiK решило оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним европейские компаний по строительству «Северного потока — 2». UOKiK требует расторжения ими партнёрского договора. Так, компании оштрафованы на $100 млн, «Газпром» — $7,6 млрд.