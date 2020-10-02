«Переходит все границы этики и здравого смысла»: омские врачи ответили на обвинение Навального

Омские медики ответили на обвинения Алексея Навального в адрес врачей, которые лечили его, пока он находился в России. Заявление опубликовано на сайте Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения. По словам медиков, тот факт, что Навальный быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит о том, что в Омске его жизнь была спасена. Они добавили, что сложившаяся ситуация представляет собой «политический» диагноз, который не имеет никакого отношения к медицине.

Медицинское сообщество Омска опубликовало открытое письмо, в котором ответило на заявление Алексея Навального о том, что ему якобы не была оказана адекватная медицинская помощь во время его пребывания в омской больнице скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1). Заявление опубликовано на сайте Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

В письме отмечается, что «резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла».

Медики напомнили, что машина скорой помощи прибыла в аэропорт через 16 минут после получения сигнала от экипажа самолёта об ухудшении самочувствия блогера. Через 17 минут после того, как его вынесли на носилках, он был доставлен в больницу, после чего в течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. При этом в данный момент сторонники Навального пытаются очернить тех, кто оказал пациенту необходимую помощь, отмечается в письме.

«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине», — говорится в письме.

Медики указали, что этих людей «больше интересует санузел в приёмном отделении, в котором сейчас идёт ремонт», чем факты о состоянии пациента, полученные благодаря современному оборудованию, которым оснащён медцентр.

«Медицинское сообщество Омска крайне негативно отреагировало на слова бывшего пациента БСМП №1 Алексея Навального, по факту обвинившего врачей больницы в неоказании ему адекватной медицинской помощи», — подчёркивается в заявлении.

Омские медики отметили, что случай с блогером оказался неординарным, но не самым уникальным, интересным и сложным, с которым им приходилось работать.

«Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена», — заключили медики.

Ранее в интервью немецкому изданию Spiegel Алексей Навальный заявил, что лечившие его врачи омской больницы «должны предстать перед судом на честном процессе».

Больница в Омске, где находился на лечении Алексей Навальный

РИА Новости

© Александр Кряжев

«В моих глазах главврач больницы в Омске хуже, чем сотрудники спецслужб, которые убивают людей. Для них убийство — это, по крайней мере, их работа. Однако он (врач) всё знает и рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ, что я выпил слишком много самогона. Люди, которые называют себя врачами и которые хотят дождаться того, чтобы я умер. Ненавижу ли я их? Возможно», — заявил Навальный.

Национальная ассоциация заслуженных врачей РФ также опубликовала заявление, в котором назвала обвинения Навального кощунственными и недопустимыми и отметила, что они не должны оставаться без ответа.

«Во всей истории с господином Навальным и в том, как она развивается, мы видим только грязную политическую игру», — заявили в ассоциации.

Там вновь напомнили, что лучшие врачи омской БСМП №1 на протяжении двух суток боролись за жизнь пациента и что в Омской больнице у него взяли все необходимые анализы, а их результаты представлены немецким врачам, «которые высоко оценили профессионализм своих российских коллег».

«Если бы не профессионализм омских врачей, вряд ли Навальный сейчас бы раздавал интервью», — подчеркнули в ассоциации.

На слова блогера также отреагировал президент Национальной медицинской палаты, врач Леонид Рошаль, отметив, что именно омские врачи не дали Навальному умереть, а также довели его до транспортабельного состояния. Он напомнил, что при этом немецкие пилоты задержали вылет на несколько часов, так как им необходимо было поспать. Также Рошаль напомнил, что анализы Навального сразу после поступления в омскую больницу были направлены в несколько лабораторий.

«Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят, — значит, я убийца?» — сказал Рошаль в беседе с изданием «Лента.Ру».

Напомним, Навальный был экстренно доставлен в омскую больницу после того, как ему стало плохо на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Российские медики, проведя необходимые исследования, не установили наличия ядов в организме пациента. Когда, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, его перевели в немецкую клинику «Шарите».

В свою очередь, власти Германии заявили, что проведённые исследования якобы выявили следы отравления пациента «Новичком».

Российский МИД неоднократно указывал, что Москва не получила от Берлина адекватных ответов на свои запросы по ситуации с Навальным.

Накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва предложила ОЗХО направить в Россию экспертов технического секретариата организации для взаимодействия с российскими специалистами в сложившейся ситуации.

«С учётом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» Алексея Навального руководству технического секретариата Организации по запрещению химического оружия по линии постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе», — рассказала она.

Захарова добавила, что Москва рассчитывает на сотрудничество со структурой в целях прояснения «весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего».