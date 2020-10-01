«Абсолютно безосновательные и недопустимые»: в Кремле отреагировали на высказывания Навального в адрес Путина

Обвинения Алексея Навального в адрес Владимира Путина «абсолютно безосновательны и недопустимы». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Навальный в интервью Der Spiegel выразил мнение, что за его «отравлением» якобы стоит президент России. По словам Пескова, такая «граничащая с оскорблениями риторика» — способ «претендовать на некое участие в политической борьбе».

Алексей Навальный позволил себе в интервью немецкому изданию Der Spiegel «абсолютно безосновательные и недопустимые» обвинения в адрес президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Более того, ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», — заявил Песков.

По его словам, «граничащая с оскорблениями риторика» — известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с президентом и «претендовать на некое участие в политической борьбе».

«Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы, они не квази- и не маргинальная, а настоящая оппозиция», — добавил официальный представитель Кремля.

По его словам, Москва хочет расследовать «случай с берлинским пациентом», а в желании блогера вернуться на родину «нет никакого геройства».

«И лечение можно проходить в нашей стране, практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни, и жизнь этого пациента также была спасена именно в России», — сказал Песков.

© Reuters / AFP

В четверг, 1 октября, на сайте немецкого издания Der Spiegel вышло интервью с Алексеем Навальным. Он обвинил в своём «отравлении» президента России Владимира Путина и сообщил о намерениях вернуться в РФ.

«Я утверждаю, что за произошедшим стоит Путин, и других версий случившегося у меня нет. Я говорю это не для того, чтобы польстить себе, а исходя из фактов. Главный факт — это «Новичок». Приказ применять или производить его могут отдавать лишь два человека: глава ФСБ или СВР», — сказал Навальный.

Он также обвинил врачей больницы скорой помощи №1 в Омске во лжи по поводу поставленного ему диагноза.

«Навальный работает в интересах спецслужб Запада»

Алексей Навальный демонстрирует себя как «непорядочный человек», говоря о том, что ответственность за произошедшее с ним несёт президент России Владимир Путин. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя интервью Навального немецкому изданию Der Spiegel.

Также по теме Частный визит: кабмин Германии подтвердил встречу Меркель с Навальным в берлинской клинике Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель общалась с Алексеем Навальным во время его пребывания в берлинской клинике...

«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента», — сказал Володин. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Спикер Госдумы также обратил внимание на то, что власти ФРГ не идут на создание рабочей группы с Государственной думой. Напомним, лечившие Навального российские врачи неоднократно отмечали, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.

«Бундестаг Германии не идёт на создание рабочей группы с Государственной думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу», — пояснил Володин.

По его словам, «совершенно очевидно», что Навальный работает «в интересах» спецслужб и органов власти западных стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что с Навальным работают «специалисты Центрального разведывательного управления США».

«Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним — так будет корректнее... Не первый раз, когда дают ему разные инструкции», — пояснил он.

Как заявил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, высказывания Навального не подкреплены «никакими внятными доказательствами».

«Он нужен, чтобы была возможность раскручивать его в качестве некого «перспективного российского лидера», который может противостоять «злому режиму», который достаточно молод, который имеет временные ресурсы, на которого можно делать ставку не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Алексею стоит учитывать, что Запад, раскачивая внутриполитическую ситуацию в той или иной стране, никогда не делает ставку на какую-то одну фигуру», — сказал парламентарий.

Хронология инцидента

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта авиакомпании S7, выполнявшего рейс Томск — Москва. Авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, откуда Навального доставили в местную больницу. После того как врачи сочли его состояние стабильным, пациент был транспортирован в немецкую клинику «Шарите», где он находился с 22 августа по 22 сентября — в этот день Навального выписали в связи с улучшением состояния здоровья.

Reuters

© Michele Tantussi

Пока Навальный находился на лечении, немецкие специалисты провели исследования его анализов, якобы выявив отравление «Новичком». При этом российские медики во время пребывания пациента в омской больнице не установили наличие ядов в организме пациента. Также следы боевого нервно-паралитического вещества были обнаружены на бутылке с водой, которая была у Навального в томском отеле Xander.

Министерство иностранных дел России указало на нестыковки в немецкой версии, отметив, что действия Германии в ситуации с Навальным были настолько отлаженными, что навели на размышления, не является ли инцидент постановкой «на тему мистического применения химического оружия». Во внешнеполитическом ведомстве также сочли «удивительной вещью на грани фантастики» тот факт, что никто из окружения «отравленного» «Новичком» Навального не пострадал от боевого нервно-паралитического вещества.

Отметим, что одной из сопровождавших Навального была Мария Певчих, уклонившаяся от дачи объяснений следствию и вылетевшая в ФРГ. По данным СМИ, её отец, Константин Певчих, связан с научными исследованиями и разработками в области медицинских наук и нанотехнологий.

Наряду с этим RT выяснил, что Мария Певчих проживает в Великобритании, а за последние десять лет многократно посещала Цюрих, Женеву, Франкфурт, Ганновер, Дрезден, Брюссель и Тегеран.

RT со ссылкой на источники узнал, что Певчих, которую называли начальницей отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией*, никогда официально не работала в ФБК.

Бывший юрист и экс-глава московского штаба ФБК Виталий Серуканов также рассказал RT, что большинство сотрудников Фонда борьбы с коррупцией не знали, чем она конкретно занималась.

«Мария Певчих отличалась от других сотрудников фонда. Она человек крайне закрытый. Большинство вообще не знали, чем она занимается. Она появлялась на работе нерегулярно, эпизодически», — сказал Серуканов в беседе с RT.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.