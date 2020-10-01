Володин: бундестаг не идёт на создание рабочей группы по Навальному
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Госдумы.
«Бундестаг Германии не идёт на создание рабочей группы с Государственной думой, чтобы разобраться в происшедшем», — сказал он.
По его словам, России, несмотря на обращения официальных органов, не предоставили ни биоматериалов, ни заключений врачей, осматривавших Навального при поступлении в больницу.
Володин добавил, что это ещё раз доказывает, что «всё было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии».
По его словам, «совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран».
Ранее МИД России заявил о нарушениях техсекретариата ОЗХО по ситуации с Навальным.