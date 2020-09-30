МИД заявил о нарушениях Техсекретариата ОЗХО по ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел России заявило, что Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия допустил нарушения, разгласив факт оказания помощи ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным, не имея на это согласия России.

«Нарушения в этой ситуации допустил также Технический секретариат ОЗХО, разгласивший факт оказания по своей линии технической помощи, не имея на то прямого нашего согласия», — заявили в МИД.

В министерстве напомнили, что в соответствии с заявлениями Германии, «речь идёт о событиях, имевших место не в ФРГ, а в России».

Также в МИД заявили о «не раз продемонстрированной политической ангажированности и предвзятости» руководства Техсекретариата ОЗХО.

Ранее в МИД России заявили, что Технический секретариат ОЗХО скрывал в контактах с Москвой факт своего активного взаимодействия с Берлином в ситуации вокруг Навального.