В МИД заявили о превышении ОЗХО своих полномочий в деле Навального

Технический секретариат ОЗХО скрывал в контактах с Россией факт своего активного взаимодействия с Берлином в ситуации вокруг Алексея Навального и принял некие «подготовительные меры» после после получения информации от ФРГ об «отравлении» мужчины.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«На поверку оказалось, что эксперты ОЗХО 5-6 сентября «самостоятельно» отобрали биоматериал Навального, в то время как официальный запрос об оказании технического содействия на основании п.38 е) статьи VIII КЗХО был направлен Берлином только 12-13 сентября», — говорится в сообщении.

Таким образом, добавили в МИД, Техсекретариат начал оказывать «содействие» в «этом политизированном деле» без надлежащего мандата.

«Более того, в заявлении правительства ФРГ от 14 сентября с.г. передача проб ОЗХО уже подавалась как свершившийся факт, в то время как сам Техсекретариат впервые нам подтвердил свою вовлеченность в данный процесс только 17 сентября», — заявило министерство.

Кроме того, в сообщении ОЗХО от 17 сентября присутствуют «признаки превышения Техсекретариатом своих полномочий и нарушения им положений КЗХО», указали в российском ведомстве.

«Статьёй VII Конвенции не предусмотрена какая-либо роль Техсекретариата в доследственно- и следственно-процессуальных действиях, проводимых государствами-участниками в рамках своего законодательства, в данном случае — по фактам возможного применения химического оружия физическими или юридическими лицами», — уточнили там.

Как заявили в российском Министерстве иностранных дел 25 сентября, действия Германии в ситуации вокруг Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.

В Москве также отметили политическую подоплеку в ситуации вокруг Навального, о чём говорит факт сокрытия немецкой стороной информации о «бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов», которая была изъята в нарушение уголовно-процессуальных процедур.