МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

Действия Германии в ситуации вокруг Алексея Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело. Об этом заявили в МИД России.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в заявлении министерства.

Как подчеркнули в ведомстве, «на подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств».

«Оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим «гостем» был объявлен указанный «пациент», — сказали там.

МИД отмечает, что все эти «организационные вопросы», как представляется, «были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью» — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

23 сентября Москва направила ноту германскому представительству для прояснения ситуации с Навальным.

В частности, российская сторона просит передать результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы, которыми располагает Берлин.

Постпредство Германии при ОЗХО подтвердило, что получило ноту России.