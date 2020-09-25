Постпредство ФРГ при ОЗХО получило ноту России по ситуации с Навальным
- Reuters
«Могу подтвердить, что немецкое представительство ФРГ в ОЗХО получило вчера российскую ноту по ситуации с отравлением Алексея Навального», — приводит её слова РИА Новости.
Как отметила Фиц, дипломаты ответят на неё в десятидневный срок.
23 сентября Москва направила ноту германскому представительству для прояснения ситуации с Навальным.
В частности, российская сторона просит передать результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы, которыми располагает Берлин.