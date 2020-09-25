Постпредство ФРГ при ОЗХО получило ноту России по ситуации с Навальным

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Постпредство Германии при ОЗХО получило ноту России с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
Постпредство ФРГ при ОЗХО получило ноту России по ситуации с Навальным
  • Reuters

«Могу подтвердить, что немецкое представительство ФРГ в ОЗХО получило вчера российскую ноту по ситуации с отравлением Алексея Навального», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила Фиц, дипломаты ответят на неё в десятидневный срок.

23 сентября Москва направила ноту германскому представительству для прояснения ситуации с Навальным.

В частности, российская сторона просит передать результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы, которыми располагает Берлин.

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