Постпредство ФРГ при ОЗХО получило ноту России по ситуации с Навальным

Постпредство Германии при ОЗХО получило ноту России с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Reuters

«Могу подтвердить, что немецкое представительство ФРГ в ОЗХО получило вчера российскую ноту по ситуации с отравлением Алексея Навального», — приводит её слова РИА Новости. Как отметила Фиц, дипломаты ответят на неё в десятидневный срок. 23 сентября Москва направила ноту германскому представительству для прояснения ситуации с Навальным. В частности, российская сторона просит передать результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы, которыми располагает Берлин.