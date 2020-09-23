Россия направила постпредству Германии при ОЗХО ноту по Навальному

Москва направила ноту постпредству Германии при ОЗХО для прояснения ситуации с Алексеем Навальным, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Нами направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию в соответствии с КЗХО», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, речь идёт о результатах анализов, биоматериалах и иных клинических пробах, которыми располагает Берлин.

Шульгин отметил, что уведомил гендиректора организации Фернандо Ариаса «о задействовании конвенционного механизма и направлении соответствующей ноты в постпредство ФРГ».

14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.