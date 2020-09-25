МИД прокомментировал данные о бутылке в ситуации вокруг Навального

В МИД России отметили политическую подоплёку в ситуации вокруг Алексея Навального, о чём говорит факт сокрытия немецкой стороной информации о «бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов», которая была изъята в нарушение уголовно-процессуальных процедур.

«Факт сокрытия немецкой стороной информации о бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов, изъятой в нарушение уголовно-процессуальных процедур окружением Навального из гостиничного номера в Томске, и последующий несанкционированный вывоз этого предмета в ФРГ сигнализирует о политической подоплёке всей этой истории», — заявили в министерстве.

Такие «улики», отметили там, «весьма сомнительны» с юридической точки зрения.

«Из этой же «серии» и то, как по-дилетантски с точки зрения «химии» и токсикологии всё это было преподнесено в видеоматериалах: все задействовавшиеся соратники Навального, представители бундесвера и немецкие медики без обязательных в таких случаях защитных средств», — говорится в сообщении ведомства.

МИД также подчеркнул, что есть вопросы и в отношении «вполне себе нормального самочувствия окружавших «отравленного» Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолёта, которые по логике должны были бы серьёзно пострадать».

Как заявили в российском Министерстве иностранных дел 25 сентября, действия Германии в ситуации вокруг Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.