«Удивительные вещи на грани фантастики»: МИД России указал на нестыковки в ситуации вокруг Навального
- РИА Новости
- © Алексей Витвицкий
МИД России прокомментировал нестыковки в ситуации с Алексеем Навальным и отметил, что действия Германии в ситуации с блогером были настолько отлаженными, что навели на размышления, не является ли инцидент постановкой «на тему мистического применения химического оружия».
В ведомстве, в частности, указали на оперативно заявленную на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать Навального на лечение в Германию, присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера, а также подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, «чьим «гостем» был объявлен указанный «пациент».
«Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — отметили в МИД.
Внешнеполитическое ведомство также назвало факт невредимости окружения Навального, якобы «отравленного» «Новичком», «удивительной вещью на грани фантастики».
«Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших «отравленного» Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолёта, которые, по логике, должны были бы серьёзно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики», — подчеркнули в МИД РФ.
Министерство напомнило, что Россия в деле блогера сразу же заняла максимально транспарентную позицию, однако получила категорический отказ правительства ФРГ от сотрудничества в установлении причин произошедшего.Также на russian.rt.com МИД прокомментировал данные о бутылке в ситуации вокруг Навального
«Фактически с первого дня Берлин перешёл к «мегафонной» дипломатии, развязав широкую кампанию по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России. Активное участие в ней приняли евроатлантические союзники и штаб-квартиры НАТО и Евросоюза, требующие проведения некоего «независимого международного расследования» под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — подчеркнули в МИД.
В ведомстве обратили внимание, что принятые техническим секретариатом ОЗХО «подготовительные меры», а также поддержание постоянного контакта с Берлином указывают на его предвзятость и ангажированность.
Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с Навальным, назвал ответы Берлина на запросы российской стороны «несуразными» и добавил, что в ОЗХО, куда Москва также направила запрос, ей «несколько дней морочили голову». Министр напомнил, что Россия официально запросила у ФРГ консульский доступ к Навальному, являющемуся российским гражданином, однако не получила ответа. Кроме того, Германия до сих пор не предоставила каких-либо доказательств того, что Навальный якобы был отравлен веществом группы «Новичок».
25 сентября заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц в ходе брифинга сообщила, что представительство Германии в ОЗХО получило ноту России с требованием предоставить исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным.
«Могу подтвердить, что немецкое представительство ФРГ в ОЗХО получило вчера российскую ноту по ситуации с отравлением Алексея Навального, оно ответит на эту ноту в рамках соответствующих положений конвенции о запрещении химического оружия, которые предусматривают для этого срок в десять дней», — приводит её слова РИА Новости.
На вопрос RT Deutsch о том, почему власти Германии до сих пор отказываются протестировать сопровождавших Навального лиц, в особенности врачей и пилотов самолёта из Омска в Берлин на наличие следов «Новичка», учитывая его высокую поражающую способность, Фиц заявила: «У меня нет информации по данному вопросу, поскольку в настоящее время нет необходимости предпринимать в этом деле какие-либо иные шаги, кроме тех, которые уже были предприняты».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Навального, подчеркнул, что химическое оружие на территории России было уничтожено и Москва выполнила свои обязательства в рамках соответствующей конвенции. Отвечая на вопросы журналистов, Песков добавил, что для того, чтобы испытывать беспокойство о применении кем-либо химического оружия, нужно получить необходимые факты.
«Пока наши специалисты не имеют такой возможности. Все исследования, которые проводятся в этой связи, не подтверждают этот факт. Вместе с тем мы знаем, что наши коллеги в Берлине, в Париже, в Стокгольме утверждают, что у них такие подтверждения есть. Чтобы двигаться дальше, нам необходимо получить информацию, которой располагают наши коллеги в упомянутых столицах», — пояснил Песков.
Тем временем комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне направила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле обращение с предложением создать совместную рабочую группу для парламентского контроля за ходом расследования инцидента с Навальным, передаёт РИА Новости. В обращении комиссии указано, что массированная дезинформационная кампания по поводу якобы причастности российской стороны к «отравлению» блогера носит спланированный характер и причиняет ущерб развитию отношений двух стран.
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