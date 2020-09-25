«Следует призвать ФРГ не поддерживать «Северный поток — 2»: в США потребовали наказать Россию из-за ситуации с Навальным

В конгресс США из-за ситуации с Алексеем Навальным внесён законопроект «О привлечении России к ответу за злонамеренную деятельность». Авторы документа предлагают ввести санкции в отношении официальных лиц РФ, «ответственных за отравление Навального». Кроме того, Вашингтон намерен убедить Берлин в необходимости отказаться от «Северного потока — 2». Как заявили в Госдуме, инициатива американских сенаторов по введению санкций без разбора ведёт лишь к ухудшению отношений между странами.

Группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект «о привлечении России к ответу за злонамеренную деятельность» в связи с инцидентом, произошедшим с Алексеем Навальным.

Документом предлагается ввести санкции в отношении российских чиновников, «причастных» к «отравлению» Навального. Речь идёт о заморозке их активов и отказе в выдаче виз.

Отдельный параграф законопроекта посвящён необходимости активизации контактов с Берлином относительно газопровода «Северный поток — 2».

«По мнению конгресса, государственному секретарю США следует призвать правительство Германии больше не оказывать поддержку строительству газопровода «Северный поток — 2», идущего из Российской Федерации, подчеркнув некорректность участия в проекте», — говорится в документе.

По мнению конгрессменов, таким образом будет осуществляться поддержка «государства, убивающего своих граждан»; в то же время «Северный поток — 2» «усилит зависимость Европы от руководства РФ».

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Ранее на этой неделе входящие в Международную группу клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) компании в связи с угрозой американских санкций отказались предоставлять страховку судам, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2» и реализации проекта «Турецкий поток».

Проект «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Как заявили ранее представители ряда федеральных земель ФРГ, газопровод готов на 97%.

Также сенаторы призали «привлечь к ответственности» руководство России за «злонамеренные действия в Белоруссии» и «вмешательство в американские выборы».

«В свете продолжающегося вмешательства России в наши выборы, а также других её злонамеренных действий в таких странах, как Белоруссия, Украина и Сирия, в результате которых обстановка в мире становится опаснее, цель данного законопроекта — привлечь Путина и его приближённых к ответу», — заявил один из авторов законопроекта сенатор-демократ из штата Делавэр Крис Кунс.

Кроме того, администрации президента США предложили определить, нарушили ли российские власти законы о запрете использования биологического и химического оружия.

«В качестве поводов для антироссийских действий используется всё, что угодно»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал законодательную инициативу американских сенаторов «форменным безобразием», которое нарушает все нормы международных отношений.

«Видимо, американцы соскучились, давно они санкции не вводили. Человека уже выписался из клиники, следов отравления никаких нет, материалов отравления нет. Заключения врачей нет. Какие-то общие слова политиков, а они уже вводят санкции, не разобравшись. Вот точно так же было со Скрипалями. Такая политика ведёт в тупик и ведёт к продолжающемуся ухудшению между нашими странами», — заявил сенатор.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также заметил, что пока вся ситуация с Навальным «покрыта мраком». Он подчеркнул, что в Германии никоим образом не помогают разобраться в произошедшем, отказывая в предоставлении результатов исследований.

«Вся эта бездоказательность оснований, на которых собираются или выражают готовность вводить очередной тур санкций, лишь подчёркивает, что в качестве поводов для антироссийских действий используется всё, что угодно. Аргументировано или не аргументировано, придумано искусственно — неважно, для информационной войны, если считается что тема подходит, то она будет использована», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта авиакомпании S7, выполнявшего рейс Томск — Москва. Авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, откуда Навального доставили в местную больницу. После того, как врачи сочли его состояние стабильным, пациент был транспортирован в немецкую клинику «Шарите», где он находился с 22 августа по 22 сентября — в этот день Навального выписали в связи с улучшением состояния здоровья.

При этом пока Навальный находился на лечении, немецкие специалисты провели исследования его анализов, якобы выявив отравление нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», тогда как российские медики во время нахождения пациента в Омске установить наличие ядов в организме пациента не смогли.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ФРГ не ответил на запросы российской стороны по ситуации с Навальным, назвав поведение Берлина «несолидным».

«Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например, тезис о том, что всё, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В свою очередь, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в разговоре с RT заметил, что градус политизации ситуации с Навальным зашкаливает.

«Всё это становится прямо-таки истеричным. Ни дня не проходит без того, чтобы не звучали призывы наказать Россию, её руководство, наложить новые санкции, заморозить проекты, в том числе «Северный поток — 2», — пояснил дипломат.