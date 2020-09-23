Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».

Об этом говорится в циркуляре клубов, входящих в группу.

«Членам напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлечённых в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций... клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам «Северный поток — 2» или «Турецкий поток», — следует из документа.

В связи с этим участников клуба призвали во избежание санкций «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по «Северному потоку — 2» или «Турецкому потоку».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США работают над созданием коалиции с целью не допустить реализации «Северного потока — 2».

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с ФАН прокомментировал планы США по созданию коалиции против «Северного потока — 2».