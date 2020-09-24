«Не утруждают себя в необходимости отвечать на вопросы»: Лавров назвал «несуразными» заявления ФРГ по делу Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Берлина по делу Алексея Навального «несуразными». Он указал, что Германия отказывается помогать российской стороне, однако требует от Москвы «признать вину», ссылаясь на то, что инцидент произошёл на территории России. В частности, Лавров напомнил, что Россия официально запросила у ФРГ консульский доступ к Навальному, однако не получила ответа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Германии на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным и назвал заявления Берлина «несуразными». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Поведение Германии в сложившейся ситуации Лавров назвал «несолидным».

«Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например, тезис о том, что всё, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», — указал Лавров.

В частности, глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия официально запросила у ФРГ консульский доступ к Навальному, являющемуся российским гражданином, однако не получила ответа. Кроме того, после предложения германских властей обратиться за информацией по ситуации с блогером в ОЗХО Россия сразу направила туда запрос. В организации, подчеркнул Лавров, «несколько дней морочили голову», заявив, что никаких обращений не получали, а руководство организации заявило, что оно «ни при чём».

После этого, рассказал министр, стало известно, что представители ОЗХО приезжали в клинику «Шарите», где находится Навальный, и брали у него пробы. По словам Лаврова, в ОЗХО назвали ситуацию «недоразумением», а в ответ на очередную просьбу российской стороны поделиться своими выводами по ситуации посоветовали обратиться с подобным запросом к властям ФРГ.

«То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчёт западную приверженность международному праву», — отметил министр.

«Надеемся, что всё-таки партнёры поймут бесперспективность разговаривать с нами с позиции некоего высшего существа, которое даже не утруждает себя в необходимости отвечать на законные, опирающиеся на международные конвенции вопросы и лишь требует так свысока, высокомерно от нас какого-то покаяния», — подчеркнул Лавров.

Тем временем Яка Бизил — основатель фонда Cinema for Peace, который организовал перевозку Навального в Германию, — отвечая на вопрос RT Deutsch, рассказал о бутылках из номера томского отеля, на которых, как утверждают сторонники Навального, якобы были обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок». На вопрос, тестировали ли впоследствии пилотов и врачей, находившихся в самолёте с блогером и указанными бутылками по пути в Берлин, Бизил заявил, что ему «ничего об этом не известно».

Накануне постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в беседе с RT также рассказал о ноте, которую Москва направила постпредству Германии при ОЗХО для прояснения ситуации вокруг блогера.

Как пояснил постпред, немецкой стороне было предложено безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию по всему спектру вопросов, касающихся дела Навального, включая результаты анализов, биологические и клинические пробы. Одновременно гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу было направлено письмо с просьбой довести до сведения всех участников организации информацию о предпринятых Россией шагах. В соответствии с международным законодательством в ФРГ должны ответить на запрос в десятидневный срок, подчеркнул Шульгин.

Кроме того, постпред отметил чрезмерный градус политизации ситуации с Алексеем Навальным.

«Сейчас градус политизации зашкаливает. Всё это становится прямо-таки истеричным. Ни дня не проходит без того, чтобы не звучали призывы наказать Россию, её руководство, наложить новые санкции, заморозить проекты, в том числе «Северный поток — 2», — сказал дипломат.

На фоне сложившейся обстановки постпред призвал западных партнёров говорить спокойно, непредвзято и в деловой атмосфере.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Запад развернул кампанию дезинформации вокруг ситуации с Алексеем Навальным, и указала, что Москва считает подобную риторику неприемлемой.

«Никаких доказательств некоего российского участия, как они говорят, российский след, в произошедшем нет и быть не может», — отметила она.

Захарова уточнила, что Берлин до сих пор не предоставил данные, подтверждающие наличие «Новичка» в анализах Алексея Навального.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на сложности в расследовании ситуации с Алексеем Навальным из-за того, что сопровождающие блогера лица увезли с собой многие улики. Кроме того, следственные действия затруднены из-за проблем с получением данных от немецкой стороны, добавил он.