Постпред России при ОЗХО: градус политизации ситуации с Навальным зашкаливает

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Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в беседе с RT заявил, что градус политизации ситуации с Алексеем Навальным зашкаливает.
Постпред России при ОЗХО: градус политизации ситуации с Навальным зашкаливает
  • AFP

«Сейчас градус политизации зашкаливает. Всё это становится прямо-таки истеричным. Ни дня не проходит без того, чтобы не звучали призывы наказать Россию, её руководство, наложить новые санкции, заморозить проекты, в том числе «Северный поток — 2», — сказал дипломат.

Он выразил надежду, что развитие событий будет проходить строго в правовых рамках без ненужной политизации.

Шульгин призвал западных партнёров говорить спокойно, непредвзято, в деловой атмосфере.

Ранее стало известно, что Россия направила постпредству ФРГ при ОЗХО ноту по Навальному.

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