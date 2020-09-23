Постпред России при ОЗХО: градус политизации ситуации с Навальным зашкаливает

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в беседе с RT заявил, что градус политизации ситуации с Алексеем Навальным зашкаливает.

«Сейчас градус политизации зашкаливает. Всё это становится прямо-таки истеричным. Ни дня не проходит без того, чтобы не звучали призывы наказать Россию, её руководство, наложить новые санкции, заморозить проекты, в том числе «Северный поток — 2», — сказал дипломат.

Он выразил надежду, что развитие событий будет проходить строго в правовых рамках без ненужной политизации.

Шульгин призвал западных партнёров говорить спокойно, непредвзято, в деловой атмосфере.

Ранее стало известно, что Россия направила постпредству ФРГ при ОЗХО ноту по Навальному.