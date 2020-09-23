Шульгин рассказал о направленной постпредству ФРГ при ОЗХО ноте по Навальному

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Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в беседе с RT рассказал о ноте, которую российская сторона направила постпредству Германии при ОЗХО для прояснения ситуации с Алексеем Навальным.
Шульгин рассказал о направленной постпредству ФРГ при ОЗХО ноте по Навальному
  • Reuters

«Мы предложили немецкой стороне безотлагательно предоставить нам исчерпывающую информацию по всему спектру вопросов, касающихся дела Навального, будь то результаты анализов, биологические пробы, клинические пробы — словом, всё, что касается этого дела», — сказал дипломат.

По его словам, одновременно с этим он направил письмо гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу с просьбой довести до сведения всех участников организации информацию о предпринятых Россией шагах.

Шульгин отметил, что в соответствии с международным законодательством немецкие коллеги должны ответить в десятидневный срок.

Ранее стало известно, что Россия направила постпредству ФРГ при ОЗХО ноту по Навальному.

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