Медики из Омска прокомментировали слова Навального после выписки

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Омское областное отделение Профсоюза работников здравоохранения России выпустило заявление в связи со словами Алексея Навального о «неоказании ему адекватной медицинской помощи».
Медики из Омска прокомментировали слова Навального после выписки
  • Reuters

«Несмотря на шумиху, происходящую вокруг пациента Навального, несмотря на постоянное вмешательство в работу лиц, не имеющих к медицине никакого отношения, доктора справились. Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия предложила ОЗХО направить в Россию экспертов технического секретариата организации для взаимодействия с российскими специалистами в ситуации вокруг Алексея Навального.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию. 

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