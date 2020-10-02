Медики из Омска прокомментировали слова Навального после выписки

Омское областное отделение Профсоюза работников здравоохранения России выпустило заявление в связи со словами Алексея Навального о «неоказании ему адекватной медицинской помощи».

«Несмотря на шумиху, происходящую вокруг пациента Навального, несмотря на постоянное вмешательство в работу лиц, не имеющих к медицине никакого отношения, доктора справились. Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия предложила ОЗХО направить в Россию экспертов технического секретариата организации для взаимодействия с российскими специалистами в ситуации вокруг Алексея Навального.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.