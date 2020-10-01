Россия пригласила экспертов ОЗХО для сотрудничества по делу Навального

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Россия предложила ОЗХО направить в Россию экспертов технического секретариата организации для взаимодействия с российскими специалистами в ситуации вокруг Алексея Навального.
Россия пригласила экспертов ОЗХО для сотрудничества по делу Навального
  • Reuters

«С учётом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» Алексея Навального руководству технического секретариата Организации по запрещению химического оружия по линии постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе», — говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Москва ожидает, что это предложение получит позитивный отклик, подчеркнула она.

«Рассчитываем на результативное сотрудничество с указанной специализированной международной структурой в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего», — уточнила Захарова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бундестаг Германии не соглашается на создание рабочей группы с Госдумой для изучения ситуации с Навальным.

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