Россия пригласила экспертов ОЗХО для сотрудничества по делу Навального

Россия предложила ОЗХО направить в Россию экспертов технического секретариата организации для взаимодействия с российскими специалистами в ситуации вокруг Алексея Навального.

«С учётом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» Алексея Навального руководству технического секретариата Организации по запрещению химического оружия по линии постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе», — говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Москва ожидает, что это предложение получит позитивный отклик, подчеркнула она.

«Рассчитываем на результативное сотрудничество с указанной специализированной международной структурой в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего», — уточнила Захарова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бундестаг Германии не соглашается на создание рабочей группы с Госдумой для изучения ситуации с Навальным.