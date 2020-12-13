«Стараются задействовать все возможности»: как США пытаются остановить строительство «Северного потока — 2»

В Белом доме считают, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет достроен, заявил немецким СМИ анонимный «высокопоставленный представитель американского правительства». Ранее сенат США одобрил проект оборонного бюджета, который, в частности, расширяет санкции против российско-европейского газопровода. 11 декабря пресс-служба Nord Stream 2 AG сообщила о возобновлении прокладки «Северного потока — 2», достроить осталось около 6% трубопровода. По мнению экспертов, США хотели бы заморозить проект, но для этого у Вашингтона не так много возможностей.

В Белом доме считают, что проект газопровода «Северный поток — 2» не имеет никаких шансов на воплощение. Об этом германскому агентству DPA заявил представитель американского правительства, пожелавший остаться неназванным.

Чиновник считает, что компания Nord Stream AG создаёт «пугающую шумиху» вокруг постройки участка трубы длиной 2,6 км, в то время как это «труба, по которой никогда не будет поставляться российский газ».

«Если бы (компания) Nord Stream 2 могла в действительности завершить проект, то они бы это уже давно сделали», — цитирует его слова издание Frankfurter Allgemeine.

11 декабря компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщила о возобновлении работ по прокладке газопровода. Укладку недостроенного участка газовой магистрали ведёт судно-трубоукладчик «Фортуна». Работы идут в исключительной экономической зоне ФРГ — речь о прокладке участка длиной 2,6 км на глубине менее 30 м.

Трубоукладочная баржа «Фортуна»

Reuters

© Oliver Denzer/File

«Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями», — сообщили в компании.

Ранее власти ФРГ согласовали укладку газопровода в немецких водах в течение декабря. Об этом сообщило Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH). Также рассматривается заявка на продолжение работ в январе — апреле 2021 года.

«Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе — апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (вносимых в общее разрешение на проведение работ)», — цитирует РИА Новости спикера BSH Мерле Мансфельд.

Напомним, укладка двух ниток газопровода «Северный поток — 2» началась в 2018 году. Суммарная мощность магистрали составит 55 млрд куб. м газа в год, протяжённость — 1200 км.

Планировалось, что газопровод будет построен до конца 2019 года, однако сроки сдвинулись из-за санкционного давления США.

Напомним, в декабре 2019 года Вашингтон ввёл санкции против проекта, рестрикции были заложены в оборонном бюджете США. После этого швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб «Северного потока — 2», свернула работу из опасений попасть под американские санкции.

Как отметил в беседе с RT заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, сейчас сложно оценить, сколько именно времени потребуется для завершения прокладки газопровода.

«Строительство осложняется серьёзным давлением со стороны США, а также есть погодные факторы и другие моменты, которые трудно просчитать. Однако в целом остался небольшой объём работ — осталось проложить только 6% трассы», — пояснил эксперт.

Новые санкции

11 декабря сенат США большинством голосов принял оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября) (National Defense Authorization Act, NDAA), в котором предусмотрены очередные рестрикции в отношении газовых проектов. За документ проголосовали 84 сенатора, против — 13, трое не участвовали в голосовании.

Ранее законопроект приняла нижняя палата конгресса США. За документ проголосовали 300 конгрессменов из 438.

Оборонный бюджет предполагает ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В документе есть положение, которое дополняет подраздел закона США об обеспечении энергетической безопасности Европы (Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA). Речь идёт о «пояснении и расширении» санкций в отношении газотранспортных проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Здание Капитолия США

Reuters

© Leah Millis

Ранее планы Вашингтона ужесточить санкции прокомментировали в Москве. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие шаги «противоречат принципам международной торговли и международного права».

Новые поправки предусматривают санкции против компаний, которые оказывают страховые и андеррайтинговые (андеррайтинг — гарантии получения выплат в случае финансовых убытков. — RT) услуги в рамках проектов.

В октябре 2020 года Госдеп США расширил интерпретацию действующих ограничений по линии PEESA, пояснив, что они затрагивают уже не только те компании, которые заняты укладкой труб, но и компании, которые оказывают услуги проекту и поставляют товары.

В результате норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась проверкой строительных работ на соответствие стандартам, вышла из проекта «Северный поток — 2».

Несмотря на это, эксперты считают, что меры, заложенные в новый оборонный бюджет США, содержат потенциальные возможности и для смягчения санкционной политики.

«В этом проекте бюджета есть оговорки, которые позволяют президенту США не вводить санкции или пойти на определённое смягчение по вопросам, связанным с национальной безопасностью. Это оставляет возможность для того, чтобы «Северный поток — 2» был достроен», — пояснил в комментарии RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Похожего мнения придерживается и Алексей Гривач.

«Из того законопроекта, который принял cенат, наиболее жёсткие формулировки были исключены. Это было сделано, чтобы оставить поле для манёвра. Однако риторика Вашингтона останется прежней», — уверен эксперт.

Стоит отметить, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп грозил заблокировать принятие оборонного бюджета. Американский президент выразил недовольство тем, что в закон не внесли пункты об отмене раздела 230 закона США «О соблюдении приличий в средствах коммуникации». Этот раздел снимает с социальных сетей ответственность за контент, который размещают пользователи. Кроме того, Трамп возмущён тем, что в законе не прописаны нормы по защите национальных памятников и отсутствует положение о сокращении зарубежного контингента США.

Отсрочка принятия бюджета отложила бы вступление в силу новых санкций против «Северного потока — 2». Однако Трамп не сможет ветировать документ, поскольку он принят двумя третями сената.

«Трамп может, конечно, наложить вето, но оно будет преодолено законодательной властью», — пояснил Сидоров.

Пространство для манёвра

Планы властей США принять очередные санкции против «Северного потока — 2» не стали неожиданностью для российской стороны. Как заявила во время брифинга 10 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва фиксирует подобные шаги постоянно. Они предпринимаются в рамках политики «сдерживания» России, ради которой США «задействуют все возможности, которые можно себе представить», пояснила Захарова.

«Прекрасно понимаем, что США не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект («Северный поток — 2»), но и в целом внешнюю политику, международную деятельность», — добавила Захарова.

При этом у России есть и программа реализации проекта, и «конкретные шаги, которые будут предприняты», добавили в МИД.

Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Германские партнёры Москвы также прилагают усилия, чтобы ослабить давление Вашингтона. В начале декабря издание Bild со ссылкой на анонимный источник сообщило, что государственная канцелярия федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания работает над созданием инструментов для обхода американских санкций.

Ранее, в октябре 2020 года, глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен.

«Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен. Вопрос в том, когда», — заявил глава немецкой дипломатии в интервью агентству RND.

Отвечая на замечание журналистов о том, что в США и республиканцы, и демократы выступают против проекта, министр напомнил, что европейская сторона сама принимает решения по своей энергетической политике.

По мнению Андрея Сидорова, хотя риторика Вашингтона по вопросу «Северного потока — 2» останется жёсткой, на практике США уже не помешают строительству газопровода.

«Северный поток — 2» будет достроен. Нужно понимать, что демократ Джо Байден хочет вернуть трансатлантические отношения на прежний высокий уровень, а власти ЕС хотят, чтобы газовый проект был реализован. Поэтому Байден, возможно, не будет препятствовать строительству. Однако позднее США, скорее всего, приложат усилия к тому, чтобы это был последний газопровод из России в Европу. И наверняка Вашингтон будет делать всё, чтобы заморозить объёмы поставок российского газа на европейский рынок. Но это уже другой этап, вопрос будущего», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Гривач. Говоря о заявлении американской администрации, которое передали немецкие СМИ, эксперт отметил, что вряд ли чиновник администрации США стал бы скрывать имя, если бы верил в свой прогноз.

«Однако такое анонимное заявление отражает позицию США, для которых сотрудничество России и Европы — словно кость в горле. США постараются задействовать все возможности, чтобы остановить в последний момент строительство «Северного потока — 2». Это прежде всего санкции. Однако Вашингтон не хочет жечь все мосты в отношениях с ЕС и оставит поле для манёвров. У США не так много возможностей, чтобы пытаться остановить строительство, если этому давлению будут совместно противодействовать и Россия, и Европа», — подытожил эксперт.