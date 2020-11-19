В бундестаге сравнили действия США против «Северного потока — 2» с методами мафии

Действия США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» напоминают методы мафии, с приходом нового американского президента их политика вряд ли изменится. Об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в ходе слушаний, которые посвящены реализации проекта.

По его словам, никто «не верит в иллюзию», что с новым президентом в США произойдёт изменение этой энергетической политики. Парламентарий отмечает, что идея усилить санкции против газопровода исходит от двух партий — Республиканской и Демократической.

«Мне это немного напоминает о мафиозных методах. Так действует мафия, она говорит владельцу бара: «Если вы не заплатите за покровительство, то я перекрою бизнес», — цитирует ТАСС депутата.

Как подчеркнул Эрнст, то же происходит относительно «Северного потока — 2».

«Мы не хотим, чтобы нам покровительствовали американцы, но мы хотим сами определять нашу энергетическую политику. И когда мы это делаем, приходят американцы и грозят перекрыть бизнес», — заметил он.

По мнению Эрнста, США нацелены на остановку «Северного потока — 2», чтобы форсировать продажи собственного СПГ в Европе.

Ранее МИД России заявлял, что США продолжат мешать «Северному потоку — 2» вне зависимости от результатов выборов.

Как отмечали дипломаты, Соединённые Штаты делят «энергетический пирог Европы», ссылаясь на то, что она уязвима перед Россией.

В мае 2019 года в Кремле отмечали, что «Северный поток — 2» станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы.

Там подчёркивали, что производители газа из США вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада».