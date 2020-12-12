DPA: в США считают, что «Северный поток — 2» не будет реализован

Американская администрация считает, что у «Северного потока — 2» нет никаких шансов на реализацию, несмотря на возобновление строительства газопровода, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства.

«Северный поток — 2» — это трубопровод, который никогда не будет транспортировать российский газ», — сказали агентству.

Как сообщает ТАСС, в американском правительстве отметили, что если бы Nord Stream 2 «могла в действительности завершить проект, то это бы уже давно сделали».

Строительство «Северного потока — 2» было возобновлено в пятницу, 11 декабря. Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка в водах Германии.

В тот же день американский сенат одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также были внесены санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».