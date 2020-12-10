«Растёт с каждым годом»: как палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета

Нижняя палата конгресса США утвердила проект оборонного бюджета на 2021 год. Он предполагает в том числе ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также рестрикции против Анкары за покупку российских комплексов С-400. В документе отмечается, что $635,5 млрд из более чем $740 млрд оборонного бюджета выделят на базовые нужды Пентагона. Остальные средства пойдут, в частности, на проведение операций за рубежом и модернизацию американских арсеналов ядерного оружия. Ранее Дональд Трамп заявил, что наложит вето на закон, поскольку он «очень слабый». По мнению экспертов, так действующий президент намерен «осложнить жизнь Байдену и его приход к власти». Однако аналитики считают, что конгресс может преодолеть вето главы Белого дома.

Палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 год. За него проголосовали 300 человек из 438.

В документе указывается, что большая часть — $635,5 млрд — из более чем $740 млрд оборонного бюджета пойдёт на базовые нужды Пентагона. Остальные средства выделяются, в частности, на проведение операций за рубежом и модернизацию американских арсеналов ядерного оружия.

Бюджет предусматривает увеличение жалованья военнослужащих и модернизацию оборудования. В законопроект также включены положения о необходимости провести более тщательный анализ перед выводом военного контингента из Германии и Афганистана.

Кроме того, в документ входит положение, ограничивающее объём средств, которые американский президент может использовать для строительства заградительной стены на границе с Мексикой. Законопроект также предписывает переименовать военные базы, названные в честь деятелей Конфедеративных штатов.

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Документ предполагает также ужесточение рестрикций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В нём содержится положение, дополняющее подраздел закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по «пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Законопроект предусматривает санкционные ограничения в отношении фирм, которые предоставляют страховые и андеррайтинговые услуги, необходимые для завершения проектов. Кроме того, согласно документу, санкции будут действовать в отношении компаний, предоставляющих услуги в том числе для модернизации или установки сварочного оборудования на судах, которые участвуют в строительстве.

Москва считает ужесточение рестрикций «проявлением недобросовестной конкуренции». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные меры «в основе своей противоречат принципам международной торговли и международного права».

Законопроект оборонного бюджета США включает в себя также антитурецкие рестрикции за покупку российских систем С-400 и решение властей Турции развернуть эти вооружения. В документе отмечается, что санкционные ограничения предусматривает закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Не позднее чем через 30 дней после даты вступления этого закона в силу президент США должен ввести пять или более санкций, перечисленных в ст. 235 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (22 USC 9529), в отношении всех лиц, которые сознательно участвовали в приобретении ЗРК С-400», — говорится в законопроекте.

Пентагон

AFP

© Saul Loeb

Сообщается также, что в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов — «помогать союзникам по НАТО в приобретении и развёртывании современного военного оборудования, способного к взаимодействию с силами альянса», и «сдерживать агрессию в отношении союзников» по блоку со стороны России.

Как отмечается в документе, США заинтересованы в том, чтобы ослабить зависимость своих сторонников от «оборонных изделий российского производства или советского периода».

Законопроект также предписывает «создавать возможности для усиления потенциала стран — членов НАТО в области противостояния российскому злонамеренному влиянию».

«Угроза на будущее»

Как отметил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, «американский военный бюджет растёт с каждым годом».

«Это связано с военными амбициями США, в том числе в сфере модернизации вооружений, на которую идёт много денег. Напомню, в прошлом году Трамп одобрил оборонный бюджет в размере $738 млрд», — заявил эксперт.

Санкции же против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в оборонном бюджете США становятся уже традицией Вашингтона, считает Сидоров. По его словам, расширением рестрикций против проектов США «хотят подчеркнуть, что последовательны в этом вопросе».

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«Кроме того, это своего рода угроза на будущее тем странам и компаниям, которые решатся поддерживать российские проекты. Вашингтон подчёркивает лишний раз, что участие в них может повлечь за собой американские ограничения. В целом это законодательное оформление тех угроз, которые раздавались в последнее время в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Однако всех, кого могла, американская сторона уже отпугнула от проектов. Те компании, которые остались, вероятно, останутся до конца», — сообщил аналитик.

Что касается антитурецких рестрикций, то «это своего рода предупреждение Анкаре, которая осмелилась закупить российские комплексы», полагает Сидоров.

«По мнению Вашингтона, Турция ведёт себя неподобающим образом и должна за это заплатить. Ведь союзник, исходя из мировоззрения политиков США, должен чётко выполнять те указания, которые исходят из центра», — сказал эксперт.

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, то, что законопроект об оборонном бюджете США предписывает «сдерживать агрессию в отношении союзников» по НАТО со стороны России и говорит о необходимости «противостояния российскому злонамеренному влиянию», доказывает, что курс Вашингтона по дискредитации Москвы, вероятно, продолжится.

«Что же касается призыва «ослабить зависимость» сторонников от «оборонных изделий российского производства», то тут тоже нет ничего удивительного. Вашингтон годами пытался потеснить своего конкурента в лице РФ на рынке вооружений, в том числе за счёт введения санкций против оборонно-промышленного комплекса России. Однако российская продукция по многим позициям выигрывает, в том числе по цене и качеству», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

Выход Трампа

Теперь законопроект об оборонном бюджете будет рассмотрен сенатом США, а в случае его одобрения поступит действующему главе Белого дома на подпись.

Однако Трамп уже неоднократно заявлял, что заблокирует документ. Так, ещё до голосования в нижней палате американский лидер назвал законопроект «очень слабым» и пообещал наложить на него вето.

«Надеюсь, что республиканцы в палате представителей проголосуют против очень слабого закона «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону», на который я НАЛОЖУ ВЕТО. В законе должны быть прописаны отмена (в интересах национальной безопасности) раздела 230 (закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации». — RT), сохранение национальных памятников, разрешение использования технологии 5G и сокращение числа военнослужащих за рубежом», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

Напомним, раздел 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации» предполагает, что технологические компании не несут ответственности за размещаемые на их площадках материалы.

О наложении вето Трамп заявил в Twitter и 4 декабря. Тогда он заметил, что ему «очень грустно» за Соединённые Штаты, поскольку законопроект, вероятно, не будет включать отмену раздела 230 вышеуказанного закона. По мнению главы Белого дома, это негативно отразится на национальной безопасности США и честности американских выборов.

По мнению Андрея Сидорова, наложением вето на законопроект оборонного бюджета Трамп «хочет в первую очередь осложнить жизнь Байдену и его приход к власти».

«Это своего рода месть действующего главы Белого дома, в том числе за фальсификации и нарушения во время выборов, в которых Трамп обвиняет демократов. Американский лидер считает, что Байден боролся за пост президента недостойными методами. Изменить же ситуацию через суд у Трампа до сих пор не получилось», — отметил эксперт.

Действующий президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

С аналогичной точкой зрения выступил и Владимир Батюк. По его словам, с чем большими трудностями столкнётся Байден на посту президента, тем больше будет шансов у Трампа в 2024 году вновь стать главой Белого дома.

«Сам Трамп неоднократно намекал на свои планы, да и его окружение об этом говорит», — сказал аналитик.

Кроме того, своим вето Трамп «отомстил бы соцсетям, которые банили его посты и маркировали их как недостоверные, в том числе на протяжении предвыборной кампании», сообщил Сидоров. Однако эксперт не исключил, что конгресс сможет преодолеть вето президента.

«Оборонные бюджеты обычно проходят при достаточно широкой поддержке», — пояснил аналитик.

Но Трамп и сам может передумать накладывать вето, считает Сидоров.

«Вокруг него находятся его соратники из Республиканской партии, которые могут убедить его не делать этого, поскольку это может нанести имиджевый ущерб республиканцам. Ведь демократы обязательно попытаются представить меру Трампа как подрыв обороноспособности страны», — сообщил эксперт.

Батюк пояснил, что по этой причине санкции против строительства газопроводов и антитурецкие рестрикции были включены «именно в законопроект оборонного бюджета».

«В таких условиях Трампу сложнее наложить на них вето, ведь тогда получается, что он будто бы ставит под сомнение важность американской обороны и стратегии национальной безопасности», — сказал он.

Батюк также отметил, что Трампу хотелось бы зафиксировать в законопроекте о военном бюджете США положение о сокращении числа военнослужащих за рубежом, поскольку именно с этим тезисом он пришёл в Белый дом и пытался реализовать его на протяжении всей своей президентской каденции.

«И сейчас, когда у Трампа остаётся, по всей видимости, не так много времени до инаугурации Байдена, он хочет добиться того, чтобы часть американских расходов была перенаправлена на нужды Америки, а не на проведение каких-то заморских операций», — констатировал аналитик.

Батюк заключил, что вне зависимости от действий главы Белого дома на американскую оборону и операции за рубежом по-прежнему будут выделяться огромные средства.

«В этой концепции могут меняться лишь какие-то нюансы, но в целом американская внешняя и военная политика останется прежней», — заявил эксперт.