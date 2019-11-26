«Пересекает границу дозволенного»: в конгрессе США призвали ввести санкции против Турции за приобретение С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пересёк «красную линию» своим решением начать тестирование российских зенитно-ракетных комплексов С-400 спустя две недели после своего визита в Белый дом. Такое мнение выразил сенатор-демократ Крис Ван Холлен, комментируя сообщения об испытаниях радаров ЗРК «Триумф» на совместимость с истребителями F-16 американского производства. Как отмечают эксперты, администрация Дональда Трампа вряд ли хочет доводить ситуацию до критического уровня, а в осложнении отношений между Вашингтоном и Анкарой заинтересована определённая часть политического истеблишмента США, которая настроена выставить это как слабость действующего главы Белого дома.

Турция пересекла ещё одну «красную линию», перейдя к тестированию работы радаров зенитно-ракетных комплексов С-400, приобретённых у России. Об этом заявил сенатор от Демократической партии США Крис Ван Холлен.

«Через две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган ни в грош не ставит Трампа, США и НАТО и пересекает очередную границу дозволенного по вопросу С-400. По действующему законодательству от Трампа требуется введение санкций», — написал сенатор.

Кроме того, по его мнению, госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео должен потребовать от Турции объяснений в связи с её последними нарушениями в «безопасной зоне» и атаками на курдов.

В понедельник, 25 ноября, турецкие СМИ сообщили о том, что военная авиационная техника, в том числе истребители F-16, выполняют учебные полёты для проверки связи с компонентами российского «Триумфа».

Также по теме «Дорожит сотрудничеством с Москвой»: как Эрдоган противостоит давлению США по вопросу закупок С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Дональду Трампу, что Анкара не станет отказываться от контракта на поставку российских...

Напомним, ещё в октябре Ван Холлен вместе с республиканцем Линдси Грэмом сообщили о работе над законопроектом о санкциях против Турции. В документе говорится о том, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 — существенное нарушение американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). При этом планируется, что ограничительные меры затронут высших должностных лиц Турции, причастных к проведению операции «Источник мира», включая министра обороны Хулуси Акара.

29 октября документ был одобрен палатой представителей США. Анкара осудила этот шаг Вашингтона, поскольку он «не соответствует духу НАТО и противоречит договорённости с руководством США в отношении Сирии, которая была достигнута 17 октября».

Затем глава комитета по иностранным делам сената США Джим Риш пригрозил санкциями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану из-за ЗРК С-400.

«Турции не видать поставок F-35, пока в его стране, под турецким контролем есть комплексы С-400. Кроме того, если он будет твёрдо стоять на том, что они должны остаться, то я продолжу добиваться принятия закона о санкциях в отношении Турции. Это его (Эрдогана. — RT) выбор, и последствия ему известны», — говорится в его заявлении от 16 ноября.

Позднее высокопоставленный представитель Госдепартамента США и вовсе призвал Анкару любым возможным способом избавиться от российских «Триумфов».

В свою очередь, турецкие официальные лица неоднократно указывали на невозможность отказа от российских систем противовоздушной обороны.

«Мы сказали Трампу, что ни шага назад по С-400 не сделаем. Мы с ним договорились решить вопрос. Я ещё раз объяснил, как мы подошли к покупке С-400, и он признаёт нашу правоту. Я ещё раз сказал о несправедливости по проблеме F-35. Мы не клиенты, а партнёры», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 ноября.

«Реальный переход «красной линии» поставит крест на отношениях США и Турции»

Как считает директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулёв, ситуация в отношениях между Турцией и Америкой непростая, но администрация Дональда Трампа не хочет доводить их до критического уровня.

«После визита Эрдогана, они договорились о том, что будет создана совместная комиссия. Поэтому, думаю, они всё-таки будут искать точки соприкосновения и делать совместные шаги, позволяющие не доводить конфликт до открытого противостояния. В то же время от Турции постоянно что-то требуют, но идти навстречу им не хотят. Так что Турцию здесь тоже можно понять», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер констатировал желание демократов создать некое обострение между США и Турцией, указав на слабость позиции главы Белого дома Дональда Трампа в этом вопросе.

«Администрация Трампа также понимает, что любой переход реальной «красной линии» с её стороны может означать и то, что отношения с Турцией будут безвозвратно испорчены, а их выгоднее сохранить. Для США ослабить южный фланг НАТО и внести дополнительное противостояние внутри блока было бы очень опасно», — заметил эксперт в беседе с RT.

Он также указал, что Анкара в принципе уже не может отказаться от российских С-400, поскольку поставки состоялись. К тому же, этот шаг станет для Турции признанием собственной слабости, пояснил эксперт.

«Эрдогану невыгодно показывать слабость как по внутренним, так и по внешним причинам. Он определяет правила игры, а не ему их навязывают. Что касается американской позиции, то она будет сводится к тому, что администрация Трампа не будет ставить преград конгрессу относительно санкций, но и не станет пытаться этот вопрос актуализировать», — констатировал Брутер.