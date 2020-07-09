От переименований до помощи Украине: какие нововведения предлагают демократы в проекте военного бюджета США

Члены Демпартии предложили проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год в размере $694,6 млрд. Это на $1,3 млрд больше, чем в текущем финансовом году. В документе в том числе говорится о военной помощи Украине, а также о необходимости дать другие названия военным объектам, которые сейчас носят имена деятелей Конфедерации. Также инициатива запрещает тратить оборонные деньги на строительство стены на границе США с Мексикой. По мнению экспертов, все эти шаги призваны не защищать США от внешнего врага, а показать избирателям несостоятельность действующего главы Белого дома.

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США опубликовал проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год в размере $694,6 млрд. Это на $1,3 млрд больше, чем в текущем финансовом году. Документ представил председатель подкомитета по оборонному направлению в составе комитета палаты представителей по ассигнованиям демократ Пит Вискольски.

Согласно проекту, планируется израсходовать $162,3 млрд на личный состав Вооружённых сил США. Предполагается, что численность действующих военнослужащих составит 1 351 500 человек, что на 12 тыс. больше, чем в нынешнем году. В резерве будут находиться ещё 802 тыс. военных.

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На закупку оружия и военной техники конгрессмены предлагают выделить из казны $140,1 млрд. Эти средства, в частности, планируется потратить на приобретение 91 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, 12 самолётов F-15EX, вертолётов, а также девяти кораблей ВМС.

На научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки Пентагона в проекте бюджета отводится $104,6 млрд.

Кроме того, документ предусматривает увеличение военной помощи Украине на $25 млн — до $275 млн. Эти деньги пойдут в том числе на подготовку личного состава, приобретение вооружений, логистическую поддержку и помощь в разведывательной сфере.

В документе содержится и ряд запретительных инициатив. В частности, речь идёт о том, что правительство США не может тратить «какие-либо суммы из средств, предоставляемых в рамках данного закона в виде ассигнований или каким-либо иным образом», в частности на «взятие любого из нефтяных ресурсов Ирака или Сирии под контроль США». Запрещается также «обустройство любого военного сооружения или базы» для обеспечения постоянной дислокации Вооружённых сил США в Ираке и Афганистане.

Регламентируется в новом проекте оборонного бюджета и порядок возведения заградительных конструкций на границе США с Мексикой. Согласно документу, президент не может тратить на эти цели деньги, предназначенные для военных нужд.

«(Надзор конгресса. — RT) запрещает расходование средств оборонного бюджета на реализацию инициативы президента по строительству пограничной стены за счёт наших военных. Кроме того, все незадействованные средства, перенаправленные на строительство пограничной стены в 2020 финансовом году, требует вернуть на исходные счета и расходовать их в целях, под которые они были ассигнованы конгрессом изначально», — говорится в пресс-релизе к проекту оборонного бюджета.

Документ также ограничивает «направление действующих вооружённых сил к южной границе».

Капитолий

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Кроме того, законопроект содержит запрет на проведение испытаний ядерного оружия, «в которых нет необходимости», а также на передачу Турции истребителей F-35, «чтобы не дать поставить передовые американские технологии в уязвимое положение перед российскими ракетными комплексами».

Говорится и о необходимости дать другие названия военным объектам, которые сейчас носят имена деятелей армии Конфедерации.

«(Надзор конгресса. — RT) выделяет армии $1 млн на переименование сооружений, объектов, дорог и улиц, названных в честь лидеров и офицеров Конфедерации, поскольку за армией значится наибольшее количество объектов, подлежащих изменению», — отмечается в пресс-релизе.

«Против главы Белого дома»

Как заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, данный проект военного бюджета «предназначен не для того, чтобы оборонять Соединённые Штаты, а чтобы свалить Трампа».

«Тут всё абсолютно логично. Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США состоит по большей части из членов Демпартии. Представил законопроект тоже демократ. Представители Демократической партии за счёт антитрамповских инициатив хотят показать избирателям несостоятельность действующего главы Белого дома», — подчеркнул эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По его словам, многие из предложений демократов, «мягко говоря, не соответствуют позиции Трампа».

«По факту они направлены против главы Белого дома, поскольку перечёркивают то, к чему стремился и продолжает это делать американский лидер. Многие из этих поправок используются демократами как инструмент во внутриполитической борьбе с Трампом. Баталии демократов и республиканцев относительно военного бюджета — это всегда один из острейших вопросов политической борьбы. А в преддверии президентских выборов данный аспект становится ещё более актуальным и привлекательным», — сообщил аналитик в разговоре с RT.

Напомним, неделю назад президент США Дональд Трамп уже заявлял, что наложит вето на законопроект об оборонном бюджете США, если в нём будет присутствовать положение о переименовании военных баз. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

I will Veto the Defense Authorization Bill if the Elizabeth “Pocahontas” Warren (of all people!) Amendment, which will lead to the renaming (plus other bad things!) of Fort Bragg, Fort Robert E. Lee, and many other Military Bases from which we won Two World Wars, is in the Bill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2020

Батюк назвал примечательным тот факт, что внутриамериканские политические процессы, связанные с «антирасистскими» протестами, нашли отражение в проекте оборонного бюджета демократов.

«Некоторые из военных объектов на территории США действительно носят имена офицеров армии Конфедерации — армии рабовладельцев, которые воевали за сохранение рабства в Америке. В частности, военные американские базы на территории США получили такие имена в качестве своеобразного компромисса между ведущими американскими партиями ещё в XIX веке. Однако сейчас компромисс, но уже другого рода, неприемлем для Трампа, и он об этом заявил», — сказал эксперт.

Выступал президент США неоднократно и за заморозку военной помощи Украине, так как в этом вопросе, по его мнению, «Европа ничего не делает».

Президент США Дональд Трамп

© Kevin Lamarque/Reuters

Причиной такой меры администрация президента Соединённых Штатов называла слабый прогресс, достигнутый Киевом в борьбе с коррупцией, в то время как оппоненты Трампа связывали такой шаг с давлением на Киев в вопросе о расследовании деятельности на Украине демократа и кандидата на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

Однако в прошлом месяце Пентагон заявил о планах предоставить Украине военную помощь в размере $250 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте американского военного ведомства. Отмечается, что Киеву якобы удалось ужесточить внутренний контроль для уменьшения коррупции. При этом Украина характеризуется в заявлении американского Минобороны как «ключевой партнёр США на передовой стратегического соперничества с Россией».

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По мнению Батюка, увеличение помощи Украине необходимо рассматривать в рамках идеи демократов о сохранении глобального присутствия США в мире.

«И всё это, конечно, в противовес России, которую члены Демпартии регулярно обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США», — заявил аналитик.

При этом демократы неслучайно включили в проект оборонного бюджета и ограничения относительно финансирования строительства стены на границе с Мексикой, заметил Батюк.

«Этот вопрос является одним из основных направлений деятельности Трампа, о чём он говорил ещё в ходе предвыборной кампании 2016 года», — сообщил Батюк.

По его словам, демократы подготовили инициативу, направленную против строительства стены, чтобы угодить своим потенциальным избирателям и навредить Трампу.

«Мигранты США и члены их семей — часть ядерного электората Демпартии, для них возведение этого объекта всегда было крайне нежелательным явлением. Они всегда выступали против этого. Сейчас демократы намеренно упомянули этот вопрос, хотя он и не имеет прямого отношения к национальной обороне», — сказал аналитик.

Что же касается контроля месторождений нефти в Сирии и Ираке американскими военными, то Трамп свою позицию по этому вопросу озвучил ещё в октябре 2019 года. Тогда он заявил, что оставит часть военнослужащих США в САР для охраны месторождений нефти от боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

«Ослабить любой ценой»

Юрий Рогулёв также уточнил, что демократы сейчас за счёт предложения ряда новых инициатив «хотят перетянуть канат по принятию оборонного бюджета на свою сторону».

«Проекты бюджета готовятся и демократами, и республиканцами в разных палатах конгресса. Между этими проектами могут быть отличия, и нередко они носят глобальный характер. В конечном счёте оба варианта сводятся к общему знаменателю, а окончательная версия отправляется на подпись президенту США», — пояснил эксперт.

Пустующая трибуна президента США

Reuters

© Jim Young

Батюк, в свою очередь, добавил, что дискуссии демократов и республиканцев вокруг оборонного бюджета на 2021 финансовый год «свидетельствуют о тотальном расколе американского общества».

«Практически растворилось то умеренное большинство обеих партий США, которое позволяло находить взаимоприемлемые компромиссы. Хотя бы по таким вопросам, как национальная оборона. Сейчас у демократов всё жёстко подчинено единственной цели — дискредитировать и ослабить Трампа любой ценой, не задумываясь о последствиях», — отметил аналитик.

Эксперты также прогнозируют, что Трамп выступит против инициатив демократов.

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«Ведь он рассчитывает по максимуму использовать некоторые аспекты оборонного бюджета для мобилизации своих сторонников. Поправки членов Демпартии могут пройти палату представителей, однако в сенате республиканцы составляют большинство и, скорее всего, не позволят, чтобы такого рода инициативы воплощались в жизнь», — заявил Рогулёв.

Комментируя увеличение затрат США на военные нужды, он также отметил, что данная тенденция для Соединённых Штатов — «привычное дело».

«За всю историю существования этого государства Вашингтон только несколько раз сокращал военные расходы», — констатировал Рогулёв.

Батюк, в свою очередь, указал на то, что в условиях социально-экономического кризиса в США необходимость увеличения бюджета на оборону непонятна большей части рядовых американцев.

«К теме сохранения американского военно-политического присутствия в мире, на что страна тратит колоссальные средства, стало предъявляться ещё больше вопросов», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.