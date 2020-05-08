«В космосе станет тесно»: как США развивают программу беспилотного орбитального самолёта-разведчика X-37B

Очередной запуск беспилотного космического самолёта X-37B запланирован на 16 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны США. В Пентагоне подчеркнули, что одна из целей грядущей миссии — максимальное использование «уникальных возможностей» беспилотника. Ранее в руководстве американских Космических сил не раз отмечали, что этот род войск необходим государству, поскольку геополитические противники Соединённых Штатов, в том числе Россия, якобы рассматривают космос как театр боевых действий. Эксперты отмечают, что Вашингтон продолжает использовать мифическую «российскую угрозу» как удобный предлог для того, чтобы реализовывать свои планы по милитаризации космоса. Аналитики не исключают, что такая стратегия может негативно сказаться на мировой безопасности.

Министр ВВС США Барбара Барретт объявила, что очередной полёт беспилотного воздушно-космического самолёта X-37B должен пройти 16 мая.

«В ходе этой важной миссии будет проведено больше опытов, чем в ходе любого предыдущего полёта X-37B, в том числе запланировано два эксперимента NASA», — приводит её слова пресс-служба Пентагона.

Речь идёт об исследовании влияния радиации и других факторов космического полёта на различные материалы и семена, уточнили в ведомстве. Кроме того, сообщается, что исследовательская лаборатория ВМС США проведёт свой эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию, а также изучит процесс её передачи на Землю. Как уточнили в Пентагоне, запуск X-37B состоится с мыса Канаверал во Флориде.

Также по теме «Звёздные войны» снова актуальны»: как ВВС США испытывают орбитальный самолёт X-37B Космический беспилотный самолёт X-37B находится на околоземной орбите рекордные 719 дней. В ВВС США заявляют, что он был создан для...

По словам Барретт, для выполнения миссии Управление ускоренного развития ВВС США объединило усилия с Исследовательской лабораторией американских военно-воздушных сил и Космическими силами США, чтобы максимально задействовать «уникальные возможности» самолёта.

Взаимные обвинения

Как отметил генерал КC США Джон Рэймонд, государству сейчас необходимы космические силы, поскольку стратегическая обстановка изменилась и потенциальные противники рассматривают космос как поле для ведения боевых действий.

«Мы видели, как Россия провела вблизи американского спутника свой спутник с оружейными характеристиками», — отметил генерал.

Напомним, Москва в феврале дала официальный ответ на эти обвинения. Тогда в российском МИД заявили, что передвижение спутника «Космос-2542» не несло в себе угрозы «для американского космического объекта» и не нарушало норм международного права.

Орбитальный самолёт X-37B

Reuters

© U.S. Air Force

В Пентагоне также вновь указали на испытания Россией «противоспутникового оружия прямого запуска». Как ранее отмечал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подобные заявления США — предлог, чтобы игнорировать предложения российской стороны по созданию правовой базы для предотвращения гонки вооружений в космосе.

Впрочем, Вашингтон продолжает придерживаться прежнего курса.

«Нам важно сдерживать агрессивные действия в отношении американских объектов, — сказала Барретт. — Но на случай, если сдерживание результатов не даст, мы должны быть готовы защищаться и при необходимости наносить ответные удары».

«Первая ступень глобальных планов»

Беспилотный воздушно-космический самолёт X-37 — детище корпорации Boeing. Его длина составляет 8,8 м, размах крыла — 4,6 м, вес — около 5 т.

Минобороны США сообщает, что X-37B «выводится на орбиту ракетой и планирует по направлению к Земле, как шаттл».

Это уже шестые испытания космического беспилотника в рамках миссии OTV (Orbital Test Vehicle), которые американские ВВС проводят с 2010 года. По данным Пентагона, длительность полётов X-37B составляла от 225 до 780 дней, в общей сложности он провёл на орбите 2865 суток. В ходе миссий проводились эксперименты в интересах ВВС США, подробности которых, впрочем, остаются засекреченными. Предыдущий полёт беспилотника завершился в октябре прошлого года: тогда на орбиту были выведены несколько спутников неизвестного назначения.

Также по теме «Подстёгивают гонку вооружений»: как США намерены добиваться военного превосходства в космосе В Соединённых Штатах начало работу Космическое командование Вооружённых сил. Дональд Трамп заявил, что эта структура не позволит...

Описывая цели испытания и назначение X-37B, военно-воздушные силы Соединённых Штатов ограничиваются общими заявлениями.

«У программы X-37B две основные задачи: создание многоразовых космических технологий для обеспечения Америке будущего в космосе и проведение космических экспериментов, результаты которых можно вернуть и исследовать на Земле», — говорится на официальном интернет-портале американских ВВС.

Технологии, которые испытываются в рамках этой программы, включают в себя «усовершенствованные системы наведения, навигации и контроля, термозащитные системы, авионику, высокотемпературные конструкции и уплотнения, конформную многоразовую изоляцию, лёгкие электромеханические системы управления лётного аппарата, продвинутые двигательные установки, усовершенствованные материалы, а также автономный орбитальный полёт, вход в атмосферу и посадку».

Впрочем, как полагают эксперты, Вашингтон может использовать X-37B не только для заявленных экспериментов, но и для милитаризации космоса. Так, военный эксперт Алексей Леонков подчёркивает, что Пентагон рассекретил лишь малую часть информации о миссиях с участием X-37B.

«X-37B — это самолёт-демонстратор и отработчик космических технологий. Не исключено, что сейчас его запускают, чтобы через аппаратуру на его борту осуществлять координацию передачи информации со спутников, в том числе и военного назначения. Всё это нужно США, чтобы расширить коммуникацию своих объектов в космосе», — предположил аналитик в разговоре с RT.

Орбитальный самолёт X-37B

Reuters

© U.S. Air Force

Аналогичной точки зрения придерживается и член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. По его мнению, такая координация между военными спутниками может в дальнейшем использоваться для уничтожения спутниковых группировок других стран.

«Тем самым происходило бы ослабление противников — они бы теряли связь, не могли бы ориентироваться на местности», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Алексей Леонков отметил, что очередной запуск космического самолёта X-37B является «частью давно разрабатываемой программы США по милитаризации космоса».

«Это только первая ступень глобальных планов Соединённых Штатов», — подчеркнул аналитик.

«Сопряжено с опасностью»

Как отметили в Пентагоне, бюджетный запрос Космических сил на 2021 финансовый год составляет около $15,4 млрд. Эти деньги пойдут на финансирование программы спутников OPIR нового поколения («Устойчивая инфракрасная система космической разведки»), запуск двух спутников GPS и «три дополнительных пуска в рамках программы космических запусков в интересах национальной безопасности».

Напомним, в декабре прошлого года на церемонии подписания оборонного бюджета Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск.

Соответствующий меморандум был подписан ещё раньше, в феврале. В документе указывалось, что США должны «противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе», чтобы сохранить своё «лидерство и опередить конкурентов».

Отмечалось также, что Пентагону предстоит разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск — космического, который на первых порах будет частью ВВС США.

Тогда же Трамп заявил, что его администрация рассматривает космос как театр военных действий. По словам американского лидера, создание Космических сил является одним из приоритетов национальной безопасности.

«У Пентагона есть специальные директивы и документы, в которых говорится о боевых операциях в космосе. У России таких документов нет. РФ в отличие от США не рассматривает космос как театр военных действий и не намерена размещать там средства вооружения. Её деятельность в космическом пространстве не угрожает ни одной стране и не нарушает международное право. Однако американская сторона успехи России в космосе интерпретирует ошибочно, рассматривая их как угрозу», — говорит Алексей Леонков.

Он указал на то, что Вашингтон обвиняет Москву в «агрессивных планах в космосе», в то время как США обладают самой большой группировкой спутников военного назначения в мире.

Reuters

По мнению Сергея Судакова, чтобы «прикрыть агрессивность своих планов по милитаризации космического пространства», США регулярно используют «упоминания о мифических угрозах со стороны России».

«Образ «страшных русских» Вашингтон отработал настолько, что отпала всякая необходимость придумывать новые угрозы. Всё и так прекрасно работает, позволяя американской стороне наращивать военные бюджеты и отправлять миллиарды долларов на милитаризацию космоса», — пояснил аналитик.

При этом стратегия США по освоению космического пространства и его милитаризации вполне может привести к негативным последствиям глобального масштаба, полагает Алексей Леонков.

«Соединённые Штаты выводят на орбиту всё больше спутников, в том числе и военных. Всё это сопряжено с опасностью для других космических аппаратов, которые находятся на орбите. То есть в космосе станет тесно. А американцы начнут эту систему перегружать, что может подорвать мировую безопасность», — отметил эксперт.

Кроме того, Сергей Судаков не исключил, что в ходе милитаризации космоса Соединённые Штаты могут дислоцировать там в том числе и ядерное оружие.

«Это представляет колоссальную опасность для всего мира, поскольку никто не может спрогнозировать все возможные сценарии развития подобной ситуации. Не говоря уже о том, что извлечь такие вооружения из космоса будет практически невозможно», — заключил аналитик.