В МИД прокомментировали сообщения о сближении спутников России и США

В МИД России заявили, что передвижение спутника «Космос-2542», обеспокоенность которым высказывали в Вашингтоне, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права. Об этом информирует РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что «обратили внимание на недавние заявления американских официальных лиц (в том числе командующего недавно созданными Космическими силами США Джона Рэймонда) в связи с якобы имевшим место «преследованием» российским космическим аппаратом «Космос-2542» американского спутника-шпиона «USA-245» (он же КН-11)».

В МИД заявили, что продолжается пропагандистская кампания против Москвы, цель которой — замаскировать деструктивные действия Вашингтона, которые провоцируют гонку вооружений в космическом пространстве и его превращение в новое поле военного противостояния, а также для того, чтобы добиться выделения под такие цели масштабного финансирования.

В ведомстве подчеркнули, что движение аппарата России «не представляло угрозы для американского космического объекта и, главное, не нарушало никаких норм и принципов международного права».

В МИД напомнили, что в настоящее время нет никакой альтернативы российско-китайскому предложению по разработке международного юридически обязывающего инструмента по сохранению космоса свободным от оружия любого вида на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

В МИД призвали Соединённые Штаты «проявить благоразумие и отказаться от безответственных авантюр, чреватых крайне негативными последствиями для всего мирового сообщества, да и для самих США».

Ранее глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Москве обеспокоенность в связи со сближением пары российских спутников с американским разведывательным спутником.