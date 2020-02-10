Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским
- globallookpress.com
«Мы рассматриваем такого рода действия как необычные и вызывающие обеспокоенность. Они потенциально могли привести к опасной ситуации в космосе», — приводит Time его слова.
По данным издания, российские аппараты допустили сближение с американским разведывательным спутником стоимостью «в несколько миллиардов долларов».
Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата заявил, что Россия и Китай проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что представляет опасность.