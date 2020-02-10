Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским

Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Москве обеспокоенность в связи со сближением пары российских спутников с американским разведывательным спутником. Об этом заявил глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд.

«Мы рассматриваем такого рода действия как необычные и вызывающие обеспокоенность. Они потенциально могли привести к опасной ситуации в космосе», — приводит Time его слова.

По данным издания, российские аппараты допустили сближение с американским разведывательным спутником стоимостью «в несколько миллиардов долларов».

Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата заявил, что Россия и Китай проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что представляет опасность.