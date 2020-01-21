Лавров рассказал об опасности «затеваемой НАТО игры» в космосе
- Reuters
«Мы уже много раз говорили о том, что эта линия во многом оправдывается попыткой внедрить в мировой обиход концепцию миропорядка, основанного на правилах, пытаясь подменить тем самым сформированную после Второй мировой войны международно-правовую архитектуру, в центре которой Организация объединённых наций», — рассказал министр.
В ноябре 2019 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением, признав космос новой оперативной сферой НАТО.
В МИД России пообещали внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
Также Лавров в статье «Соседи по Европе» отметил, что строительство евро-атлантической безопасности только вокруг НАТО является иллюзией.
Глава российского МИД предложил создать эффективную систему безопасности на коллективной основе.