Лавров рассказал об опасности «затеваемой НАТО игры» в космосе

НАТО затевает опасную игру по распространению оперативной деятельности на космическую среду и киберпространство, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на общем собрании Российского совета по международным делам.

«Мы уже много раз говорили о том, что эта линия во многом оправдывается попыткой внедрить в мировой обиход концепцию миропорядка, основанного на правилах, пытаясь подменить тем самым сформированную после Второй мировой войны международно-правовую архитектуру, в центре которой Организация объединённых наций», — рассказал министр.

В ноябре 2019 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением, признав космос новой оперативной сферой НАТО.

В МИД России пообещали внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.

Также Лавров в статье «Соседи по Европе» отметил, что строительство евро-атлантической безопасности только вокруг НАТО является иллюзией.

Глава российского МИД предложил создать эффективную систему безопасности на коллективной основе.