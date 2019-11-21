В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе

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Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Военное планирование альянса нацелено на задачи достижения превосходства во всех средах со всеми вытекающими последствиями в виде милитаризации и эскалации напряжённости. Теперь НАТО добралось и до космоса», — сказала она, выступая перед журналистами.

Дипломат призвала страны альянса поддержать усилия России по недопущению гонки вооружений в космическом пространстве.

«Исходим из того, что превращение космоса в арену вооружённого противостояния не отвечало бы интересам безопасности ни одной из стран мира, включая сами государства — члены НАТО», — подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

20 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением, признав космос новой оперативной сферой НАТО.

Военно-космическая концепция альянса была утверждена в конце июня.

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