Лавров призвал создать коллективную систему безопасности в Европе
«На смену принципам равноправного сотрудничества пришла иллюзия, будто евроатлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а само понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом... Создать эффективную систему безопасности в Европе можно лишь на коллективной основе — это аксиома», — цитирует министра «Российская газета».
Лавров напомнил, что у России и Европы «общие угрозы и вызовы» в сфере антитеррористической безопасности, борьбе с международной преступностью и нелегальной миграцией.
«Ограничения на сотрудничество с нашей страной, заряженность на конфронтацию с Россией вряд ли улучшат перспективы самого Евросоюза в современном мире», — подчеркнул глава МИД России.
В конце ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу выстроить новую архитектуру безопасности с Россией.