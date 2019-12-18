Лавров призвал создать коллективную систему безопасности в Европе

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Глава МИД России Сергей Лавров в статье «Соседи по Европе» отметил, что представление о возможности обеспечения евроатлантической безопасности только за счёт НАТО является иллюзорным и необходимо создать коллективную систему.

«На смену принципам равноправного сотрудничества пришла иллюзия, будто евроатлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а само понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом... Создать эффективную систему безопасности в Европе можно лишь на коллективной основе — это аксиома», — цитирует министра «Российская газета».

Лавров напомнил, что у России и Европы «общие угрозы и вызовы» в сфере антитеррористической безопасности, борьбе с международной преступностью и нелегальной миграцией.

«Ограничения на сотрудничество с нашей страной, заряженность на конфронтацию с Россией вряд ли улучшат перспективы самого Евросоюза в современном мире», — подчеркнул глава МИД России.

В конце ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу выстроить новую архитектуру безопасности с Россией.

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