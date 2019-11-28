Макрон призвал выстроить новую архитектуру безопасности с Россией

Необходимо выстроить новую архитектуру безопасности с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я думаю, что надо выстроить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, которая заключается в прояснении наших отношений с Россией», — сказал Макрон.

Он отметил, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с Москвой не смогут обеспечить безопасность Европы.

Ранее в Кремле сообщили, что Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.

По словам пресс-секретаря главы государства Владимира Путина, в нём он высказывает понимание озабоченности проблемой и готовность к диалогу.