Турция предложила НАТО оценить совместимость С-400 и F-35

Короткая ссылка
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для оценки возможностей интеграции российской системы С-400 в оборонную систему альянса.
Турция предложила НАТО оценить совместимость С-400 и F-35
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Беспокойство заключается в том, что истребители F-35 и системы C-400 несовместимы... Давайте создадим рабочую группу, НАТО сможет руководить ею. Позвольте экспертам изучить этот вопрос и сделать оценку», — сказал Чавушоглу в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с лидером России Владимиром Путиным в Берлине отметил, что Анкаре и Москве удалось завершить сделку по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400, несмотря на оказанное давление.

Чавушоглу объяснял приобретение С-400 отказом США, Франции и других союзников в продаже Анкаре своих систем ПВО.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла об опасности С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить