В США предлагают запретить тратить средства на контроль над нефтью в Ираке

Конгресс США предлагает запретить Пентагону тратить федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год, который был обнародован комитетом по ассигнованиям Палаты представителей конгресса США.

«Запрещается (расходовать) средства на осуществление контроля над нефтяными ресурсами Сирии и Ирака», — цитирует ТАСС пресс-релиз к документу.

Вместе с этим американские законодатели предлагают направить $700 млн на обучение иностранных служб безопасности, нерегулярных вооружённых формирований и т.п. для их эффективной борьбы с террористами в Ираке и Сирии.

В ноябре 2019 года сообщалось, что военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии.