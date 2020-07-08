В США предлагают запретить тратить средства на контроль над нефтью в Ираке

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Конгресс США предлагает запретить Пентагону тратить федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.
В США предлагают запретить тратить средства на контроль над нефтью в Ираке
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год, который был обнародован комитетом по ассигнованиям Палаты представителей конгресса США.

«Запрещается (расходовать) средства на осуществление контроля над нефтяными ресурсами Сирии и Ирака», — цитирует ТАСС пресс-релиз к документу.

Вместе с этим американские законодатели предлагают направить $700 млн на обучение иностранных служб безопасности, нерегулярных вооружённых формирований и т.п. для их эффективной борьбы с террористами в Ираке и Сирии.

В ноябре 2019 года сообщалось, что военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии.

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