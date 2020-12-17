В Совфеде оценили заявление Госдепа по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона о санкциях против проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде оценили заявление Госдепа по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Заявление, я не буду стесняться слов, безобразное. Равно как и позиция США в этом вопросе. Во-первых, эта сфера в принципе не подлежит санкциям, потому что это вопросы экономического сотрудничества. Причём (с позиции США) экономического сотрудничества между третьими странами, без участия США и не затрагивающие интересы Штатов. Во-вторых, понятно, что это всего лишь пропихивание своих интересов в ситуацию, где эти интересы сейчас не представлены, через попытку заблокировать российский природный газ и поставлять свой сжиженный на те же самые рынки», — сказал Косачёв.

Сенатор уверен, что «эта позиция не сработает».

Ранее Робинсон на интернет-конференции Атлантического совета сказал, что санкции работают и США остановят этот проект.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить