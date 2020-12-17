В Совфеде оценили заявление Госдепа по «Северному потоку — 2»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона о санкциях против проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Заявление, я не буду стесняться слов, безобразное. Равно как и позиция США в этом вопросе. Во-первых, эта сфера в принципе не подлежит санкциям, потому что это вопросы экономического сотрудничества. Причём (с позиции США) экономического сотрудничества между третьими странами, без участия США и не затрагивающие интересы Штатов. Во-вторых, понятно, что это всего лишь пропихивание своих интересов в ситуацию, где эти интересы сейчас не представлены, через попытку заблокировать российский природный газ и поставлять свой сжиженный на те же самые рынки», — сказал Косачёв.

Сенатор уверен, что «эта позиция не сработает».

Ранее Робинсон на интернет-конференции Атлантического совета сказал, что санкции работают и США остановят этот проект.