В Госдепе высказались о санкциях по «Северному потоку — 2»

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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон на интернет-конференции Атлантического совета высказался о санкциях против проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод... Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — цитирует РИА Новости Робинсона.

Ранее американский сенат одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также были внесены санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

11 декабря возобновилось строительство «Северного потока — 2»: трубоукладчик «Фортуна» начал укладку в водах Германии.

Как отмечали в партии «Альтернатива для Германии», реализация проекта соответствует интересам ФРГ.

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