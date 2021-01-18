Handelsblatt: США намерены ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»

Соединённые Штаты планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщает издание Handelsblatt, американская сторона намерена ввести во вторник, 19 января, ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей судном.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что строительство одной из двух веток газопровода «Северный поток — 2» планируют закончить в июне 2021 года.

В конце декабря стало известно о завершении работ в исключительной экономической зоне ФРГ.

Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что проект будет реализован с учётом поддержки со стороны европейских стран и компаний.