Handelsblatt: США намерены ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
Как сообщает издание Handelsblatt, американская сторона намерена ввести во вторник, 19 января, ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей судном.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что строительство одной из двух веток газопровода «Северный поток — 2» планируют закончить в июне 2021 года.
В конце декабря стало известно о завершении работ в исключительной экономической зоне ФРГ.
Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что проект будет реализован с учётом поддержки со стороны европейских стран и компаний.