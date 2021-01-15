Bloomberg назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
- Reuters
«Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей («Северного потока — 2». — RT)… в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США, которые уже больше года ставят под угрозу его завершение», — говорится в сообщении.
Ранее оператор «Северного потока — 2» сообщил, что работы по строительству газопровода в территориальных водах Дании будут возобновлены с 15 января.
7 января Датское энергетическое агентство получило график строительства «Северного потока — 2».