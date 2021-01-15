Bloomberg назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

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Строительство одной из двух веток газопровода «Северный поток — 2» планируют завершить в июне 2021 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Bloomberg назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей («Северного потока — 2». — RT)… в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США, которые уже больше года ставят под угрозу его завершение», — говорится в сообщении.

Ранее оператор «Северного потока — 2» сообщил, что работы по строительству газопровода в территориальных водах Дании будут возобновлены с 15 января.

7 января Датское энергетическое агентство получило график строительства «Северного потока — 2».

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