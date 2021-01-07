Дания получила график строительства «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 AG приступает к прокладке труб «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января, расписание работ получило датское энергетическое агентство, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Дания получила график строительства «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства «Северного потока — 2». Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — цитирует агентство главу пресс-службы Туре Фалбе-Ханссона.

В конце 2020 года Nord Stream 2 сообщила, что работы по укладке газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ завершены.

Как уточнялось, укладку труб в исключительной экономической зоне Дании будет вести судно-трубоукладчик «Фортуна».

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