Завершена укладка «Северного потока — 2» на немецком участке
- РИА Новости
Как отмечается, речь идёт об отрезке трубопровода протяжённостью 2,6 км.
Далее предстоят работы в датских водах, которые, как ожидается, могут начаться в середине января следующего года.
О завершении работ на немецком участке строительства газопровода также информирует издание Handelsblatt.
Ранее сообщалось, что судно-трубоукладчик «Фортуна» планирует начать укладку труб «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.