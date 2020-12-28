Завершена укладка «Северного потока — 2» на немецком участке

Работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне ФРГ завершены. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2.

Как отмечается, речь идёт об отрезке трубопровода протяжённостью 2,6 км.

Далее предстоят работы в датских водах, которые, как ожидается, могут начаться в середине января следующего года.

О завершении работ на немецком участке строительства газопровода также информирует издание Handelsblatt.

Ранее сообщалось, что судно-трубоукладчик «Фортуна» планирует начать укладку труб «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.