Завершена укладка «Северного потока — 2» на немецком участке

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Работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне ФРГ завершены. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2.
Завершена укладка «Северного потока — 2» на немецком участке
  • РИА Новости

Как отмечается, речь идёт об отрезке трубопровода протяжённостью 2,6 км.

Далее предстоят работы в датских водах, которые, как ожидается, могут начаться в середине января следующего года.

О завершении работ на немецком участке строительства газопровода также информирует издание Handelsblatt.

Ранее сообщалось, что судно-трубоукладчик «Фортуна» планирует начать укладку труб «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.

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