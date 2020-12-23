РБК: В Дании назвали сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2»

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Судно-трубоукладчик «Фортуна» планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании, начиная с 15 января 2021 года.
РБК: В Дании назвали сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2»
  • Reuters

Об этом информирует РБК со ссылкой на опубликованное Датским морским управлением уведомление для мореплавателей.

Сообщается, что также планируется задействовать суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.

11 декабря возобновилось строительство «Северного потока — 2»: началась укладка в водах Германии.

Как отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отношение Берлина к проекту газопровода остаётся неизменным.

Заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в ходе встречи с инвестбанками заявила, что строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» завершено, она готова к вводу, заявила заместитель председателя правления «Газпрома».

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