РБК: В Дании назвали сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2»
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Об этом информирует РБК со ссылкой на опубликованное Датским морским управлением уведомление для мореплавателей.
Сообщается, что также планируется задействовать суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.
11 декабря возобновилось строительство «Северного потока — 2»: началась укладка в водах Германии.
Как отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отношение Берлина к проекту газопровода остаётся неизменным.
Заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в ходе встречи с инвестбанками заявила, что строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» завершено, она готова к вводу, заявила заместитель председателя правления «Газпрома».